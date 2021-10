TWICE anuncia fecha de lanzamiento para 'Formula of Love: O + T = <3'

TWICE se está preparando para su próxima era, esto después del lanzamiento de su primer sencillo en inglés titulado ‘The Feels’. El grupo de K-pop anunció este viernes 8 de octubre a través de Twitter que su tercer álbum completo ‘Formula of Love: O + T = <3’ llegará a las plataformas digitales el próximo 12 de noviembre.

Las chicas compartieron nuevas imágenes para acompañar la revelación del álbum. De acuerdo a la imagen, podemos ver a las nueve integrantes cubrir la portada. En ella vemos a Sana, Tzuyu, Momo, Nayeon, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Dahyun y Chaeyoung vestir con uniformes únicos y pasando el rato en lo que parece ser un elegante laboratorio de química.

La agrupación dio a conocer la fecha de lanzamiento de su tercer full album en redes sociales.

El post comparte información adicional sobre el lanzamiento, indicando que el álbum llegará a las 2 pm KST y medianoche ET. Las idols de la agencia JYP Entertainment también han hecho un pedido anticipado para el álbum que los fanáticos pueden aprovechar a partir de este lunes desde el sitio web del grupo.

Nuevas fotos en Instagram

Las idols presumieron sus looks de la portada en nuevas fotos para Instagram.

Para apoyar la llegada de ‘Formula of Love: O + T = <3’, el grupo utilizó su cuenta de Instagram para compartir conjuntos de fotos de 5 miembros de la sesión del álbum inspirada en el laboratorio de ciencias. Los fans se obsesionaron con las fotos y escribieron en la sección de comentarios de cada publicación su entusiasmo por el próximo lanzamiento.

Esta nueva producción llegará poco después de ‘Taste of Love: The 10th Mini Album’, el cual se lanzó en junio y alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard 200. Cabe destacar que su música no ha pasado desapercibida, pues hace un año encabezaron las listas de iTunes de todo el mundo con el sencillo ‘Eyes Wide Open’.

¿Cuándo vence el contrato de TWICE?

La agrupación surcoreana ha logrado cosechar millones de fanáticos en todo el mundo.

TWICE debutó en octubre del 2015 con el mini álbum ‘The Story Begins’. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, su contrato con JYP Entertainment tiene una duración de 7 años,por lo que las chicas deberán considerar si el grupo acaba en 2022 o renuevan el acuerdo para seguir cosechando éxito.

