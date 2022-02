TREASURE hace su tan esperado comeback de K-Pop con el nuevo sencillo JIKJIN

TREASURE, la boyband de YG Entertainment, ha hecho su tan esperado comeback con el nuevo sencillo JIKJIN. En la nueva imagen, la banda de chicos irrumpe en un taller de reparación de automóviles, bailando la coreografía de la nueva pista mientras declaran que se dirigirán directamente hacia un amante.

Más tarde, se ve a algunos de los miembros acelerando por una carretera en coloridos autos deportivos. “You’re the one that I’ve been waiting for / The more I look at you, the more beautiful you are / You’re the sun, so I can’t hide you / Even if I lose my sight, go straight to you”, cantan en el pre-coro.

JIKJIN es la canción principal del mini-álbum de K-Pop The Second Step: Chapter One, los cuales fueron lanzados hoy (15 de febrero). El nuevo disco es la continuación tan esperada del primer álbum de estudio de la banda de chicos, que se lanzó en enero de 2021.

¿Qué pasó con TREASURE?

Anteriormente, la boyband hizo su debut en agosto de 2020 con el sencillo Boy. Su canción “Beautiful” (lanzada en 2021) se usó para nuevo ending del anime Black Clover y los fans lo celebran convirtiéndolo en el tema de mayor tendencia en Twitter en la primera semana de enero 2021.

El grupo se formó inicialmente a través del programa de supervivencia de realidad en 2018. El grupo consta de un total de 12 miembros, a saber, Choi Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Yoon Jaehyuk, Asahi, Bang Yedam, Haruto, Doyoung, Park Jeongwoo y So Junghwan.

Otras noticias del mundo K-Pop

The Second Step: Chapter One (YG Entertainment)

En noticias relacionadas, los fanáticos del grupo BLACKPINK de YG Entertainment expresaron su descontento con la agencia por el lanzamiento de nuevos productos, en medio de la falta de producción musical del acto en el último año, siendo su lanzamiento más reciente 'THE ALBUM' en octubre de 2020.

“No planeo financiar los regresos de sus otros grupos mientras sigan dejando a mis chicas sin música”, escribió un fanático en Twitter. Otros fans criticaron el contenido aparentemente “aburrido” y de bajo presupuesto que la agencia decidió lanzar en lugar de la nueva música. Recuerda que puedes seguir al grupo de K-Pop TREASURE en Twitter.

