Super Junior tendrá concierto en México pero los fans exigen otro lugar

Super Junior dará un concierto en México el próximo febrero de 2023, pero son varios los fanáticos (conocidos como “ELF”) que consideran al Velódromo Olímpico como un lugar “demasiado pequeño” para el espectáculo de K-Pop.

ELF mostró su descontento en las redes sociales, debido a que el recinto seleccionado para el concierto sería “muy pequeño” para la cantidad de fanáticos que hay. Por otra parte, esta será la primera vez que Super Junior se presenta en CDMX tras casi 5 años.

Ellos son un grupo de K-Pop que debutó por primera vez en el año 2005 y aún continúa lanzando nueva música. La banda fue formada por la empresa de entretenimiento SM Entertainment y su número de integrantes se ha modificado en varias ocasiones.

¿Cuándo es el concierto de Super Junior en México?

Super Junior World Tour en Ciudad de México

El grupo surcoreano se presentará en la Ciudad de México el próximo miércoles 15 de febrero de 2023 en el Velódromo Olímpico, lugar que tiene capacidad para 7 mil personas. La venta de boletos para la gira de reencuentro ‘Super Show 9 Road in México City’ será en sitios como "Super Boletos", donde la venta general tendrá lugar el jueves 22 de diciembre a las 11:00 am.

Se estima que el precio de los boletos para ver al grupo surcoreano, estará entre los mil y 2 mil 500 pesos mexicanos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se presentan en territorio mexicano, puesto que en 2013 se llevó a cabo un concierto en la Arena Ciudad de México (lugar con capacidad de 22,300 personas).

ELF exigen otro lugar para el concierto

Tomando en cuenta que Super Junior se presenta en una única fecha en el Velódromo Olímpico (con capacidad de al menos 6 mil 400 personas), el fandom ELF inició una campaña colectiva em Twitter para exigir un lugar más grande como el Estadio Azteca (con capacidad de 104,000 personas).

De acuerdo con los internautas, solo 7 mil personas fueron las que llenaron el área VIP cuando la boyband se presentó en el Estadio Azteca. ¿Qué opinas de esta petición?

Después de 18 años, Super Junior tiene 8 integrantes que se encuentran principalmente activos. Entre ellos destacan Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook y Kyuhyun.

En verano de 2022, Super Junior anunció el lanzamiento de su álbum comeback The Road: Keep On Going. Son uno de los grupos de K-Pop más queridos en Latinoamérica, puesto que lanzaron su propia versión de “Ahora te puedes marchar” del cantante Luis Miguel. También colaboraron con Reik, en donde cantaron su parte en coreano.

