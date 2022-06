Super Junior anuncia su comeback con nuevas fotos conceptuales

Super Junior anuncia fecha de su comeback con nuevas fotos conceptuales

El grupo de chicos Super Junior lanzó un álbum como una forma de su comeback al mundo de la música. El álbum completo titulado The Road: Keep on Going se lanzará alrededor del 12 de julio de 2022. Label SJ dijo que habrá cinco canciones en el álbum.

Según informa Antara, este álbum constará de dos volúmenes. El lanzamiento en julio de 2022 es la parte de apertura o el primer volumen. Mientras tanto, el segundo volumen del álbum estará disponible junto con la versión combinada a finales de 2022.

“Este es un álbum de regreso donde puedes sentir los sentimientos maduros y el carisma absoluto de Super Junior”, dijo la agencia en un comunicado de prensa. Después del lanzamiento del álbum, el grupo de K-Pop Super Junior planea embarcarse en una gira que comenzará con un concierto en Seúl del 15 al 17 de julio.

Se puede decir que el grupo ídolo Super Junior es el grupo más activo de la segunda generación de ídolos del K-Pop. Aunque los miembros ahora están envejeciendo, todavía son productivos en la producción de obras como grupo.

La última vez que regresaron fue en marzo de 2021, lanzando un álbum titulado "The Renaissance", que se convirtió en su décimo álbum de estudio. La canción principal de "The Renaissance" es "House Party".

Por supuesto, la noticia del regreso de Super Junior, que ahora cuenta con nueve miembros, será esperada con ansias por sus fans de ELF en todo el mundo. La Verdad Noticias te comparte las nuevas imágenes teaser grupales:

Foto conceptual del grupo Super Junior

Teaser grupal del álbum "The Road: Keep On Going"

El 20 de junio KST, el grupo masculino veterano de SM Entertainment reveló dos nuevas fotos grupales para el volumen uno de su undécimo álbum de larga duración 'The Road: Keep On Going'.

En las imágenes, se ve a los miembros con looks totalmente blancos coordinados, posando sobre un fondo blanco con una instalación de arte abstracta que agrega una sensación de movimiento a las imágenes. En otras noticias, un miembro de Super Junior bromeó diciendo que se casaría este año.

