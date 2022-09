Suho de EXO protagonizará el próximo drama coreano “Hip”

Ha sido un momento bastante emocionante para todos los fanáticos de EXO, ya que han recibido muchos anuncios increíbles uno tras otro. Cada miembro está ocupado con algo. Mientras uno está listo para lanzar un nuevo álbum, otro miembro está listo para actuar en un drama.

Hace unos días, recibimos la confirmación de que el miembro Xiumin se está preparando para hacer su debut musical en solitario. Anunció el lanzamiento de su próximo álbum titulado Brand New, que saldrá el 26 de septiembre. Ahora, la última noticia es que el líder Suho protagonizará un próximo drama coreano.

Según las noticias en los medios coreanos, se dijo que Suho ha sido elegido para una serie dramática titulada "Hip". La confirmación del título aún está por suceder. Tampoco hemos recibido más detalles sobre su papel y el personaje, pero no obstante, es seguro decir que EXO-L estará feliz de verlo regresar a la pantalla después de mucho tiempo.

Foto: Suho de EXO

Por otro lado, hablando del drama coreano, está creado por el director Kim Suk Yoon con el guión del escritor Lee Nam Kyu de la fama The Light in Your Eyes de JTBC. El drama se desarrolla en un pueblo rural y trata sobre los eventos que resultan de una veterinaria y un investigador local que se involucran cada vez más.

Te puede interesar: Lay Zhang del grupo de K-Pop EXO deja SM Entertainment

Se informó que Lee Min Ki y Han Ji Min interpretarán a los protagonistas principales del programa, mientras que Suho tendrá un papel fundamental. Mientras tanto, este será el regreso actoral de Suho después de mucho tiempo.

Después de protagonizar producciones como el drama Rich Man, las películas Glory Day y The Present, Suho interpretará su primer papel actoral en un drama coreano en aproximadamente 4 años con el próximo proyecto. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que DO de EXO protagonizará el K-Drama 'Prosecutor Jin's Victory' de KBS.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram