Suho de EXO congela el tiempo en el nuevo video musical 'Grey Suit'

Suho de EXO ha hecho su regreso en solitario con el nuevo sencillo Grey Suit, de su nuevo mini-álbum del mismo título.

La imagen comienza con Suho sentado en el techo, mirando la noche mientras las gotas de lluvia que caen a su alrededor quedan suspendidas en el aire. Más tarde atraviesa diferentes mundos a través de una serie de puertas y se encuentra en recuerdos pasados.

“Contigo, el mundo brilla / Rezo, eres luz / De repente, los minutos congelados se derriten como un milagro / En el momento en que te encuentro, se convierte en colores”, canta Suho de EXO en la pensativa balada inspirada en el rock.

La Verdad Noticias te recuerda que el nuevo disco de seis pistas marca el primer lanzamiento de Suho desde que hizo su debut en solitario en marzo de 2020 con el mini-álbum Self-Portrait, que incluía la canción principal 'Let's Love'.

El regreso del líder de EXO a la música también se produce poco después de que fue dado de baja del servicio militar obligatorio en febrero, luego de un servicio de dos años. Tras la conclusión de su servicio, Suho habló con Rolling Stone en una entrevista reciente sobre sus objetivos futuros.

“Squid Game se hizo popular mientras yo no estaba”, señaló el ídolo. “Pensé en cómo ahora que Corea y nuestros actores han captado la atención del mundo, me daría una mayor oportunidad de protagonizar una película de Hollywood”.

Sehun, compañero de Suho de EXO en The Pirates: The Last Royal Treasure

Mientras tanto, la última película de su compañero Sehun de EXO, The Pirates: The Last Royal Treasure, se estrenó a nivel mundial en Netflix, luego de su estreno original en los cines de Corea del Sur el 26 de enero, siendo la primera película coreana en registrar un millón de espectadores este año. ¿Qué te pareció el MV Grey Suit por Suho de EXO?

