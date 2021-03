Suga y su paso para llegar a la fama ¡Sufrió mucho!

Suga, el miembro de BTS o mejor conocido como Min Yoon-gi, quien también se conoce con el apodo en solitario de Agust D. Tal es la fama y el alcance global de BTS, pero los amados miembros de la banda de chicos no siempre tuvieron una vida tan bien, especialmente Suga quien empezó desde abajo y nunca lo olvidará.

Suga comenzó a escribir letras y a aprender a trabajar con la programación musical de Midi a la temprana edad de 13 años, según una entrevista de 2016 con Grazia. Más tarde, cuando tenía 17 años, trabajó en un estudio de música en su ciudad natal, Daegu, arreglando música y haciendo y vendiendo ritmos.

Suga confesó que sufrió mucho

El ahora artista internacional, solía jugar a la lotería todas las semanas mientras luchaba financieramente. Suga se sinceró sobre sus problemas financieros: "Si comía, no tenía dinero para tomar el autobús, incluso cuando vendí mis canciones, no me pagarían adecuadamente".

Siempre debatía si comerse el jajangmyeon (fideos con salsa de frijoles negros) de 2 dólares frente a su estudio porque si gastaba ese dinero, tenía que caminar dos horas para llegar a casa. En el episodio tres de la serie documental Burn the Stage , Suga dijo que se sintió tan indefenso durante sus años de aprendiz que compró boletos de lotería todas las semanas.

El cantante compartió que sus padres no lo apoyaban en absoluto cuando se trataba de música, diciendo: “Mi familia estaba completamente en contra. Pensaron que era un mutante. Nunca escuché música en mi casa mientras crecía. Mis parientes dijeron que sin duda fracasaría " Mencionó.

Ahora gracias al fenómeno BTS, Suga es uno de los artistas más queridos y preferidos del momento, su popularidad ha traspasado fronteras a tal grado que miles de seguidoras el día de su cumpleaños lo felicitaron de maneras sorprendentes como poner “feliz cumpleaños Suga” en un metro.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.