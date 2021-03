Suga y su anterior trabajo antes de ser estrella del K-pop ¡Sorprendente!

Los miembros de la sensación musical del K-pop , BTS, son casi tan conocidos como individuos como como grupo. Sus fans, BTS ARMY , se unen a ellos y los aman por separado y juntos. Los fanáticos también saben que todos los miembros siguieron activamente carreras en la música o las artes antes de unirse a la agurapación.

Suga no es una excepción, trabajó como rapero y productor antes de convertirse en un ídolo del pop. Pero aunque siempre estuvo involucrado en la música, Suga tuvo un breve período en un trabajo no relacionado con la música antes de que BTS despegara.

Suga y sus anteriores trabajos

Quien también es llamado Min Yoon-gi, supo desde el principio que quería crear música. Estudió composición formal con la esperanza de asistir a una escuela secundaria de artes y se unió a Big Hit Entertainment pensando que sería principalmente productor y compositor.

A pesar de que comenzó a componer y a organizar un estudio de música cuando solo tenía 17 años, Suga todavía tenía al menos un trabajo no relacionado con las artes, del cual sufrió una lesión a largo plazo. Sigue leyendo para descubrir qué pasó.

Suga se centró en la carrera que eligió desde una edad temprana, haciendo composición, escritura de letras y arreglos para un estudio de música mientras estaba en la escuela secundaria (según Koreaboo ). También fue rapero y productor en la escena del rap underground de Daegu, Corea, bajo el nombre de Gloss (según Koreaboo ).

Por el momento, el artista rapea sobre el terrible accidente en su canción solista emocionalmente cruda " The Last ", pero no está claro en la canción cómo sucedió. También es una suerte, quizás, que la lesión no fuera más grave. Por supuesto, Big Hit los apoyó cuando se enteraron, y Korea Herald informó que Suga se sometió a una cirugía en el hombro para reparar un labrum desgarrado en noviembre de 2020.

