Suga y los mejores raps que ha hecho con BTS

Cada uno de los miembros de BTS son artistas talentosos, sin embargo, cuando se trata de Min Yoongi, también conocido como Suga, este rapero tiene un estilo único que incluso llamó la atención de Halsey.

Por lo que La Verdad Noticias, te deja algunos raps que han marcado el largo camino de la fama de uno de los miembros más talentosos de BTS, Suga.

Raps favoritos de Suga en BTS

Técnicamente, esta canción no es una canción grupal, la interpretan RM, J-Hope y Suga, al igual que las otras canciones de la serie "Cypher". Sin embargo, eso no ha impedido que V haga realidad su sueño de interpretarlo en el escenario.

Como uno de los temas de “distorsión” del grupo, el rap rápido de Suga encaja perfectamente con “Cypher PT.3: KILLER”.

Suga, a parte de los éxitos con BTS, tiene grandes canciones en solitario.

Un rap considerado "subestimado" por muchos fanáticos de BTS, Suga tiene su propio verso en esta canción del álbum, Love Yourself: Tear. El grupo interpretó esta canción varias veces en vivo, incluso nombrando su quinto "Muster" después de "Magic Shop".

Como uno de los lanzamientos de BTS en 2019, "Make It Right" presenta a los siete miembros del grupo de K-pop, con una adaptación que también incluye al músico Lauv. Aunque el verso de Suga puede ser corto, su rap en esta canción es uno de los favoritos entre algunos fanáticos.

BTS interpretó esta canción varias veces en el extranjero. Eso incluye The Late Show with Stephen Colbert e incluso Rockin 'Eve de Año Nuevo de Dick Clark con Ryan Seacrest 2020. En ambas ocasiones el grupo también interpretó su canción “Boy With Luv” del mismo álbum.

Con la pandemia del coronavirus COVID-19 afectando tanto a los miembros de BTS como a sus fans, el ARMY, el grupo quería lanzar una canción alegre y edificante durante el verano de 2020.

Como resultado, "Dynamite", con letras en inglés y un verso de Suga, debutó y ganó millones de reproducciones en plataformas de música como Spotify. “Dynamite” también es una canción récord para BTS, lo que les valió su primera canción número uno en el Billboard Hot 100.

