Suga se PERDIÓ un encuentro de BTS con Ariana Grande

BTS ha tenido increíbles éxitos y uno de ellos fue tener una reunión con Ariana Grande pero Suga no estuvo en ese momento y en La Verdad Noticias te daremos los detalles.

Se trata de una fotografía donde la chica se encuentra sentada en unos escalones y a su alrededor vemos a seis de los integrantes de BTS.

La foto superó los 4 millones de likes en Instagram y 2 millones más en Twitter, pero la historia no quedó ahí.

Ariana Grande y BTS se reunieron pero Suga no estuvo

Ariana Grande y BTS

De acuerdo con la cantante, ella estaba terminando con sus ensayos cuando vio que los idols también estaban preparándose, así que observó algunos momentos de su práctica y capturaron el momento en una fotografía.

Sin embargo, no pasó desapercibido que Suga no apareciera en la imagen, así que los fans respondieron con memes y el hashtag #WheresYoongi. Fue hasta tiempo después que Yoongi explicó a través del show DJ Suga 's Honey FM 06.13 cuál fue la razón por la que no posó junto a sus compañeros de BTS.

El rapero dijo que había escuchado que Ariana Grande estaba ensayando ahí también, pero no imaginó que iría a ver al grupo.

Él tenía otro pendiente que resolver, así que fue a otro lugar y más tarde se llevó una sorpresa cuando vio la fotografía de BTS con la cantante en redes sociales. No sabía que iría a vernos, si tan solo hubiera estado ahí 5 minutos antes

