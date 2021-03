Suga revela el secreto para tener una excelente relación con los miembros de BTS

BTS, Bangtan Boys, indudablemente tiene uno de los lazos más fuertes en el K-Pop, ya que los miembros se ven como familia. Suga habló en el último episodio de "You Quiz on the Block” sobre su vínculo y el secreto para llevarse tan bien.

En el episodio, el presentador mencionó que cada miembro tiene una personalidad diferente. Él cree que esta es una de las razones por las que BTS tiene una sinergia tan buena.

El rapero Suga luego compartió honestamente que no podía imaginar a personas que fueran tan incompatibles entre sí cuando conoció a los miembros. En otras palabras, sus personalidades eran completamente opuestas entre sí.

Suga dijo: "Pero por lo general la gente no se reconcilia. Se quedan así y eso es lo que crea problemas. Nos recuperamos el día que peleamos. Tenemos una regla de que tenemos que resolverlo en 24 horas".

Suga contó sobre los problemas de BTS

Al principio todos los miembros de BTS dormían en una habitación y peleaban mucho, a veces por problemas menores. Pero con el pasó el tiempo, su vínculo se hizo más fuerte y ahora se veían como hermanos.

Según Suga, los cantantes más jóvenes a menudo se acercan a él y le piden consejo sobre cómo acercarse a los miembros del grupo o resolver los problemas. Suga les dice que el secreto es tener muchas peleas.

Suga da a conocer el secreto de la felicidad de BTS.

Min Yoongi cree que pelear está bien siempre y cuando la persona que discute se reconcilie después y que ese ha sido un ingrediente indispensable para tener una relación envidiable con los otros miembros de BTS.

