Suga platica sobre su debut, trabajo, accidentes y lesiones en BTS

A través del programa 'You Quiz On The Block' que se emitió el 24 de marzo, BTS, quienes fueron enviados como estrellas invitadas, tuvieron una conversación informal y aparecieron frente a dos MCs, Yoo Jae Suk y Jo Se Ho.

Durante esta conversación íntima, Suga tuvo la oportunidad de abrir su voz con respecto a sus luchas y a los miembros para comenzar una carrera al nivel de su música, que ahora es apreciada por muchos músicos del mundo.

Suga confiesa que no fue fácil

El artista reconocido a nivel mundial, Suga reveló su período de entrenamiento para debutar como BTS y trabajó a tiempo parcial para recaudar dinero.

Explicó que cuando tenía un trabajo a tiempo parcial a la edad de 20 años, nuestro equipo estaba al borde del colapso. A la agencia casi no le queda dinero y por eso no estamos seguros si podremos debutar. Así que pensé que debería hacer todo lo que pudiera.

El rapero del cantante de 'Daechwita' se sinceró sobre su lesión diciendo: “ Tuve un accidente de tráfico mientras hacía una entrega. Estaba lloviendo. El tendón de mi hombro estaba desgarrado. "

"Estuve promocionando durante unos 8 años así, solo recibiendo inyecciones, y hasta el punto que no podía levantar el brazo, por eso terminé operando " , continuó el rapero.

Vaya, resulta que detrás del éxito de BTS en el presente, los miembros mantienen todas las dificultades detrás.

Con suerte, los ídolos que actualmente están teniendo dificultades tanto cuando eran aprendices como en el momento de su debut inicial podrían hacer que los miembros de BTS luchen por lograr sus sueños como entusiasmo, además de nunca olvidar desde donde empezaron y todas las personas que los apoyaron.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.