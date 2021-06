Suga de BTS y sus momentos más cute y kawaii

Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga de BTS, recientemente estrenó una nueva canción con el grupo de K-Pop. El nuevo sencillo se titula Butter y Yoon-gi co escribió la letra junto con su compañero RM.

ARMY es el fandom de BTS y sabe muchas cosas sobre sus siete cantantes favoritos. El rapero también conocido como August D presume tener un rostro muy adorable y cute para muchos fanáticos.

Por lo tanto, La Verdad Noticias decidió compartirte lo más reciente de August D en 2021, junto con datos curiosos que debes saber sobre este miembro de BTS. ¿Qué se sabe sobre su novia? ¿Cómo es su relación con Jimin y Jin? Descubre todo a continuación.

Fotos de Suga Kawaii

Las fotos más cute de Suga

Arriba te compartimos las fotografías más kawaii (tiernas) de Yoon-gi, las cuales lo presumen haciendo gestos divertidos frente a la cámara. El rapero de 28 años de edad presume tener una sonrisa adorable y cautivadora para ARMY.

Yoon-gi es el rey de la sonrisa natural

Muchos fanáticos describen a Min Yoon-gi, el nombre real del rapero, como un hombre cute. ¿La razón? Él sonríe tan genuinamente a la cámara, sin posar para una foto o forzando una sonrisa en su rostro y esto generalmente lo hace ver más lindo.

Suga y Jimin

Yoon-gi y Jimin de BTS

Suga y Jimin demostraron tener una amistad increíble. Como se llevan tan bien y sus interacciones se ven muy bien con el tiempo, Jimin ha dicho que Yoon-gi es completamente compatible con él, porque aunque sus personalidades se ven diferentes se sienten bien por la amistad fiel que tienen.

Recientemente te compartimos las fotos más tiernas de Jimin y Jungkook, ya que Mochi presume llevarse bien con todos los miembros de BTS. August D tiene muchas fotos con Jimin abrazándolo por detrás y esta es una forma adorable para mostrar afecto que tiene Little Prince con sus compañeros.

Suga en su cumpleaños

El cumpleaños de Min yoon-gi es el 9 de marzo. El rapero nació en 1993 y ARMY celebró su cumpleaños número 28 en 2021. Su canción más reciente en solitario es “Daechwita” y aquí sus fanáticos descubrieron el perfil más sensual de August D.

Esta canción fue un tremendo regreso de Yoon-gi al centro de todo y la letra abordó desde crisis existenciales, una relación agridulce con la fama y, por supuesto, los haters. “Daechwita” tiene una duración de cuatro minutos y puedes disfrutar el video musical en YouTube.

Suga y Jin

Jin y August D

Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin y Yoon-gi tienen personalidades muy diferentes, lo que podría hacer que su amistad no sea tan fácil, pero estos ídolos han confesado que fue solo eso lo que les permitió acercarse, ya que son tan diferentes que logran complementarse.

Ambos miembros de BTS fueron compañeros de habitación durante mucho tiempo, lo que les permitió saber más el uno del otro. Una de las cosas que aprendieron durante este tiempo fue reconocer los límites de los demás, los cuales han respetado de manera sencilla, haciendo que su relación evite malos entendidos.

Otras curiosidades de Min Yoon-gi que debes saber:

Min Yoon-gi es conocido por su carácter muy tímido y por su seriedad, es un chico muy concentrado. Aunque el ídolo ha experimentado el amor de diferentes formas, en sus letras siempre escribe sus dudas, miedos y sueños. ¿Qué sabemos de su novia?

En la carrera de Min Yoon-gi, muchos rumores lo han vinculado con algunas estrellas femeninas del K-pop. En diferentes recopilaciones de videos que puedes encontrar en Internet se aprecia cómo la cantante IU y August D se han conocido en diferentes premios y shows musicales, algunos fanáticos especulan que Yoon-gi se siente atraído por IU.

August D se ve adorable con todo

Otro ídolo con el que lo han vinculado es Wendy de Red Velvet, los ídolos se han presentado juntos en programas en vivo, pero no hay nada que indique su relación. Hay muchos videos donde se pueden ver sus supuestas interacciones.

Yoon-gi y la cantante Suran tienen una buena relación, han trabajado en diferentes canciones como 'So Far Away' y 'Wine'. Esta amistad no se ha librado de las especulaciones de algunas personas que afirmaron que Suran era la novia de Yoon-gi. En ese momento, Big Hit emitió un comunicado para negar los rumores entre estas dos estrellas del K-pop.

Finalmente, algunos aseguran que existe una conexión entre el líder del grupo TWICE y el rapero Suga del grupo BTS, pero actualmente Jihyo mantiene una relación amorosa con el famoso ídolo Kang Daniel.

