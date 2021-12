Suga de BTS y Juice WRLD lanzan Girl Of My Dreams ¿Qué dice la letra?

La canción Girl Of My Dreams, que es parte del álbum póstumo Fighting Demons de Juice WRLD, fue lanzada el 10 de diciembre. Suga de BTS y Juice WRLD trabajaron anteriormente en la banda sonora de BTS “World 'All Night” junto con RM.

Junto con la canción, Min Yoon-gi habla sobre Juice WRLD en un fragmento de video llamándolo "extremadamente talentoso". Después del lanzamiento de la canción, J-Hope de Bangtan Sonyeondan también vino a promocionar la canción en línea a través de una publicación de Weverse.

La hermosa letra de Girl Of My Dreams con BTS Suga, ha hecho que los fanáticos elogien el dominio de la cantante sobre el lirismo una vez más. Anteriormente, en La Verdas Noticias informamos que “You” fue la nueva canción de ØMI, producida por Suga.

Letra Girl Of My Dreams con Suga de BTS

La letra de 'Girl Of My Dreams' de Juice WRLD dice: “Tienes que quedarte aquí para esto. Te amo / La chica de mis sueños, pero no me voy a quedar dormido / Pienso que tus dos piernas se han ido, la forma en que te enamoras de mí / De la misma forma que cae la lluvia".

“Tienes que quedarte aquí para esto. Te amo / La chica de mis sueños, pero no me voy a quedar dormido / Pienso que tus dos piernas se han ido, la forma en que te enamoras de mí / De la misma forma que cae la lluvia".

BTS Suga dice: "Otro nombre para el amor es azul / Es simplemente refrescante, pero a veces hace frío / El amor siempre acompaña a la soledad / Incluso cuando estamos juntos, estamos solos / Oh-woah-oh-oh / No necesito". Puedes conocer la letra completa de Girl Of My Dreams en este enlace.

¿Qué piensan los fans de Girl Of My Dreams?

Los fanáticos del fallecido rapero Juice WRLD y BTS ARMY se reunieron para celebrar el álbum 'Fighting Demons' y la canción 'Girl Of My Dreams'. Hablando de la canción, “un fan se desmayó, ¿soy solo yo?”

“El verso de Yoongi en Girl Of My Dreams y Autumn Leaves me dio emociones similares. Ambas letras son dolorosas, muy angustiosas. Y la forma en que Yoongi rapea esos versos, entregó las mismas emociones. Es una leyenda en tocar nuestros corazones".

ARMY elogió a Suga de BTS por "Girl Of My Dreams"

Otro fan escribió: “¿Chica de mis sueños? Guau. Solo desde la primera escucha, es tan bueno. Las voces eran tan relajadas y me encantaron sus dos flujos. Sin embargo, miraré la letra y escucharé el resto del álbum cuando me despierte. Es tarde como el infierno, pero al menos quería escuchar la colaboración primero".

Suga de BTS tiene una nueva colaboración con Juice WRLD, donde no solo parece haber conectado ambos fandoms, sino que anuncia su crecimiento como cantante y productor musical. ¿Qué piensas de la canción Girl Of My Dreams?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!