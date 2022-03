Suga de BTS promete a ARMY que realizará un VLive en su cumpleaños

Suga de BTS habló sobre sus próximos conciertos, su cumpleaños, su salud después de COVID-19 y sus canciones lanzadas recientemente en un concierto reciente. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

El segundo miembro mayor del grupo BTS realizó una sesión en vivo en VLive el martes por la noche e interactuó con ARMY. Durante la sesión, Suga habló sobre su cabello: "Mi cabello se ha vuelto mucho más largo, ¿verdad? Me lo estoy dejando crecer por ahora. Hay personas que dicen que me dejen crecer el cabello y hay personas que dicen que me lo corte".

Anteriormente, RM y Suga de BTS comentaron que quieren que Jimin publique más en Instagram. Jimin había compartido una publicación que decía: "Hice el título para el VLive de Yoongi hyung (hermano mayor)".

El título de Suga's Live fue: 'Mi cabello ha crecido mucho más'. Cuando un fan se burló de Suga diciendo que se está volviendo más joven, se rió y dijo: "Tengo 30 años, todavía no soy tan viejo".

Hablando sobre la banda sonora original, Stay Alive, que produjo para el Webtoon 7Fates Chakho with BTS, Suga pidió los comentarios de sus espectadores. Como lo tradujo el usuario de Twitter @BTStranslation_, Yoongi habló sobre las dos pistas: "Stay Alive" y "Girl of My Dreams", y reveló que escribió la letra de las canciones en el vuelo a los Estados Unidos. También dijo que grabó Girl of My Dreams casi tan pronto como aterrizó allí.

Suga luego habló sobre la letra de Stay Alive y también sobre Jungkook, quien cantó la canción. "Escribí la letra de Stay Alive teniendo en cuenta el Webtoon. Jungkook grabó la canción muy bien. El coro fue muy alto, pero ni siquiera hizo una nueva grabación, fue aprobada de inmediato. Es una persona rebosante de talento".

Cuando un fan preguntó si Suga estaba trabajando en Stay Alive en In The Soop, respondió: "Sí, claro. Pero en ese momento la melodía de Jungkook no estaba incluida en la canción. Es en la que estaba trabajando en In The Soop".

Suga también le prometió a ARMY que realizará una sesión en vivo en su cumpleaños, que es el 9 de marzo. "Pronto es mi cumpleaños, los veré en mi cumpleaños. Volveré en vivo en mi cumpleaños", dijo Min Yoongi.

Cuando se le preguntó qué planeaba hacer en su día especial, Suga respondió: "¿Qué haré en mi cumpleaños? El día siguiente es el día del concierto, así que no creo que pueda hacer mucho (risas)".

Promocional de "Stay Alive" por Jungkook y Suga de BTS

BTS realizará tres conciertos en Seúl este mes. BTS Permission To Dance On Stage SEOUL está programado para el 10, 12 y 13 de marzo. Cuando un fan se burló de él diciendo que Bangtan (BTS) tiene tanta suerte de poder ir al concierto de Bangtan, Suga se rió y dijo: "Jaja, ellos (nosotros) vamos siempre".

Un fan escribió: "Si no puedo ir al concierto, moriré", respondió Suga riendo: "No es así. También puedes verlo en línea". Cuando le pidió a ARMY que no se pusiera 'demasiado nervioso' durante la emisión de boletos y que mantuviera la calma, un fan dijo: "¿Hay alguna manera de no ponerse nervioso (sobre la emisión de boletos)?"

Él respondió: "Simplemente hazlo como lo harías normalmente. Como cuando estás eligiendo de un menú". Los miembros de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook debutaron en diciembre pasado en Instagram.

Hablando sobre su feed, Suga dijo: "No sé qué fotos subir a Instagram. Tampoco sé cómo hacer que mi feed se vea bonito. Normalmente no tomo fotos. Todavía no estoy seguro de qué se trata esta 'vibra de Instagram'".

Suga, quien recientemente se recuperó de COVID-19, dijo: "Mi condición es mucho mejor ahora. Han pasado como tres meses desde que lo contraje (COVID-19). La gente no siempre lo contrae porque no se cuidó. Uno no quiere contagiarse a propósito. No es culpa tuya”.

El rapero Suga de BTS también respondió cuando se le preguntó si su mascota Holly todavía camina sobre él: "Sí. Cuando llego a casa, viene con la ropa en la boca como si fuéramos a caminar. Duerme a mi lado todos los días".

