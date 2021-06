Suga de BTS cautiva a ARMY bailando en el video karaoke de Butter

El pasado 21 de junio de 2021, el canal oficial del grupo BTS en YouTube estrenó un nuevo video para la canción “Butter”. El video es la versión karaoke que muchos ARMY habían estado esperando, pero una de las mejores sorpresas fue ver a los cantantes siendo ellos mismos.

Al igual que RM, J-Hope, Jin, V, Jimin y Jungkook, se puede apreciar al rapero Suga bailando de forma divertida y relajada junto a sus compañeros. Los fanáticos comentaron que August D lució adorable con su vestimenta temática de BT21 y La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Actualmente, Butter de BTS encabeza los Billboard Hot 100 por cuatro semanas consecutivas y los chicos de Big Hit no planean detenerse aquí. ARMY ahora predice nuevas versiones para "Butter" y dos nuevos clips parecen confirmar la subunidad Taekook.

El baile de Suga que enamoró a ARMY

Los fanáticos del grupo BTS no han dejado de reír con los pasos de August D. El rapero de “Daechwita” presumió un baile similar en Butter “Hotter Remix" Official MV y ahora parece que lució su lado más tierno con su look deportivo y gorro de Shooky; la divertida galleta que diseñó el idol del K-Pop.

Aunque August D suele mostrarse como una persona introvertida y más seria que sus compañeros de BTS, esto no significa que no pueda ser auténtico y encantador frente a la cámara.

Sobre el video karaoke de Butter por BTS

Captura de pantalla: BTS - Karaoke "Butter"

Las estrellas del K-Pop se presentaron con sus outfits deportivos y muchos accesorios de fiesta como lentes gigantes, pelucas y sombreros. Mientras cantaban “Side step right left to my beat (heartbeat). High like the moon rock with me baby. Know that I got that heat”, se proyectaron fondos futuristas gracias a una pantalla verde.

¿Cuál fue tu momento favorito de Suga en el video karaoke de Butter? El nuevo video de BTS ya superó las 8 millones de reproducciones y actualmente está en el puesto 14 de tendencias en YouTube.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!