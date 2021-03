Suga comenta su vida amorosa y cuantas novias tuvo en el pasado

Como saben todos los seguidores de la agrupación BTS, Suga es un chico que se ha entregado en cuerpo y alma al desarrollar su carrera como músico y bailarín, pero que poco tiempo tiene para salir con alguien debido a la carga de trabajo por las giras de conciertos o promociones de marcas.

Suga es conocido por tener un carácter tímido y por su seriedad, además de lo que consideran como una persona concentrada en sus actividades. El músico ha experimentado el amor en diferentes formas, en sus letras siempre escribe sus dudas, miedos y sueños, lo fenomenal es que lo proyecta al público y son éxitos.

Suga fue muy tímido en el amor

El famoso cantante ha revelado que su chica ideal, tiene que tener algunos rasgos idénticos a los de él, así mismo que le guste aprender cosas nuevas, que sea amante de la música Hip Hop y que sea muy inteligente, alguien con quien pueda viajar y que siempre entienda su trabajo y el tiempo que estará ausente.

Ha Suga no le ha ido sensacional en el amor, ya que durante su época de estudiante, estuvo enamorado de una de sus amigas, el cantante le expresó sus sentimientos más profundos por ella y aunque su carácter tímido no lo dejaban confesarse, él tomó la iniciativa y le reveló su amor. Por fortuna Suga fue correspondido, pero las cosas no marcharon bien, ya que no tenían buena comunicación y fue la misma chica que lo cortó.

Otras de las chicas con las que se le vinculó a Suga fue la cantante IU, quien en diferentes videos de redes sociales, así musicales se les vio colaborar juntos, muchos seguidores indicaban que ambos andaban, sin embargo, en varias entrevistas confesaron que son buenos amigos y colegas y nada pasaba entre ellos.

