Suga celebra con BTS su cumpleaños número 28 con dulces y tiernas imágenes

Suga, el rapero de BTS, cumplió 28 años de edad el 9 de marzo y los otros miembros del famoso grupo de K-Pop no tardaron en desearle un buen cumpleaños.

Cada vez que es el cumpleaños de alguien en BTS, los chicos hacen todo lo posible por la ocasión, y esta vez no fue diferente. Inundaron su cuenta compartida de Twitter con las fotos y videos más lindos y nunca antes vistos de Suga.

Jin, quien también acaba de cumplir 28 años en diciembre, fue el primero en publicar sobre el famoso rapero, Suga.

"Yoongi-yah, soy el primero en desearte un feliz cumpleaños, feliz cumpleaños", tuiteó el 7 de marzo, junto con un dulce primer plano del cumpleañero con el suéter de punto más acogedor. Si eso no fuera lo suficientemente lindo, Jin también escribió "Yoongi Happy Bday" en la parte superior de la foto.

Suga se ha vuelto uno de los productores y músicos más importantes de Corea del Sur.

El siguiente miembro del famoso grupo de K-Pop fue RM, quien compartió dos fotos detrás de escena de él y Suga en su camerino mientras usaban suéteres a juego. Escribió: "Sí, feliz cumpleaños a nuestro Yoongi ~~ #HappyBdaySuga".

¡J-Hope luego se hizo cargo de la cuenta para publicar fotos de Suga con atuendos de CHIMMY y RJ mientras filmaba episodios de Run BTS! "HBD a nuestro hyung, lindo. #HAPPYSUGADAY #HappyBirthdaySUGA #HopeFilm", tuiteó J-Hope.

J-Hope felicitó de una forma muy curiosa a Suga

ARMY felicitó a Suga por su cumpleaños 28

El tributo de cumpleaños de J-Hope no terminó ahí. Compartió otra serie de fotos que muestran a Suga cenando en París, de vacaciones en Nueva Zelanda y posando detrás de escena en The Late Show With Stephen Colbert.

Después, J-Hope publicó un video de Suga haciendo una cara graciosa durante una sesión de fotos de Map of the Soul: Persona. "Si tengo un sueño, Suga #HappyBirthdaySUGA #HappyBdaySuga #HopeFilm", J-Hope subtituló el clip de acuerdo con una traducción de un fan de @BTS_Trans, haciendo referencia a una letra de la canción de Agust D de Suga, "So Far Away".

¿Pensaste que J-Hope había terminado? ¡Todavía no! Compartió un video más de Suga mostrando hilarantemente su elegante juego de pies en un piano de piso gigante en una de las tiendas emergentes de mercancía de BTS. "Para terminar, HBD para nuestro hyung que es tan talentoso", tuiteó J-Hope, según otra traducción de un fan de @BTS_Trans.

Jimin luego intervino para publicar una foto de Suga durmiendo. "Nuestro hyung es genial incluso cuando está durmiendo #JIMIN #HappyBdaySuga", escribió Jimin.

El domingo 14 de marzo, Suga recibirá el mejor regalo de todos: una actuación en solitario de BTS en los Premios Grammy 2021. Ha sido su sueño actuar en la ceremonia durante mucho tiempo, ¡así que definitivamente será una gran noche para él!.

