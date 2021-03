Suga asegura que los próximos Grammys ganarán y se lo dedicaran a sus seguidores

Tras su fracaso en ganar su primer Premio Grammy, el gigante del K-pop BTS ha dicho que todo el proceso ha sido una experiencia "increíble" y ha agradecido a sus fanes por apoyarlos a lo largo de la trayectoria., Suga aseguró en una entrevista que en las próximas ediciones ganará y se lo dedicarán a sus seguidores.

Cabe mencionar, que BTS fue nominado en la categoría de mejor actuación de un dúo o grupo pop, por su éxito "Dynamite", en los premios de música anuales, apodados, a menudo, como "la noche más grande de la música". A pesar de que los coreanos no se presentaron al galardón estuvieron conectados via zoom, pero no fue suficiente.

Suga lamenta no haber ganado el galardón

Los otro cuatro candidatos en la categoría fueron "Rain On Me", de Lady Gaga y Ariana Grande; "Exile" de Taylor Swift, en colaboración con Bon Iver; "Un Día", de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy; e "Intentions", de Justin Bieber, en colaboración con Quavo.

El premio, anunciado durante la ceremonia de estreno transmitida en vivo antes de la ceremonia oficial, que comenzó fue otorgado a la colaboración entre Lady Gaga y Ariana Grande. "Rain On Me" fue una de las canciones del sexto álbum de estudio de Lady Gaga, titulado "Chromatica", el cual fue lanzado en mayo del año pasado, sin embargo, Suga aseguró que es una canción muy buena.

Los demás miembros de BTS -Jin, J-Hope, RM, V y Jungkook- también publicaron mensajes en la cuenta de Twitter del grupo y la comunidad de fanes Weverse, agradeciendo a sus fanes y prometiéndoles volver a dar lo mejor de sí mismos este año.

