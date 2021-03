Suga BTS: Canciones del idol que no puedes dejar de perderte

Con motivo a su próximo cumpleaños número 28 de Suga, que será el 9 de marzo, en La Verdad Noticias nos pondremos en sintonía para esta fecha, por lo que te dejamos una serie de canciones de este idol de BTS.

Cabe mencionar que de los miembros de BTS, Min Yoon-gi, nombre real de Suga, es el integrante más viejo, sólo por debajo de Jin que tiene 28 años.

Con respecto a BTS (Bangtan Sonyeondan; Beyond the Scene), es cierto que dominado las listas de éxitos con su sencillo, Dynamite, además de que es difícil negar su poder de presencia en la cultura pop. Con sus tres son raperos (RM, Suga y J Hope) y los otros cuatro forman la línea vocal (Jin, Jimin, V, Jungkook) han lanzado 16 álbumes

Pero no siempre es así, por ejemplo Suga tiene numerosos créditos de producción a su nombre y dos mixtapes en solitario en Spotify, recordemos que incluso ha alcanzado récords de reproducción, Suga bajo el apodo de Agust D.

Lista de pistas de Suga en Solitario

La primera de ellas y la cual no puede pasar por alto es su reciente éxito mundial “Daechwita”, este MV ha acumulado 200 millones 834 mil 447 visitas. Este exitoso sencillo del segundo mixtape en solitario de Suga, D-2, cuenta no solo con un arreglo increíble y el lirismo característico del rapero, sino también con un video musical que puede rivalizar con cualquier número de dramas de Netflix.

Daechwita le ha dejado en el mes de marzo a Suga dos récord, uno en YouTube y en iTunes.

Esta canción saca a la luz la intrincada interpretación de la escritura de Suga (abundan el simbolismo y las referencias históricas) y muestra sus habilidades como productor mientras muestra los sonidos tradicionales coreanos con ritmos trap.

Interludio: Sombra

Desde el primer álbum de BTS Map of the Soul: 7, esta canción en solitario de Suga puede verse como su reflejo personal sobre su carrera como banda y el precio del éxito. Todo el álbum explora las dificultades del estrellato, la fama y el arte mediante el uso de imágenes de luz y oscuridad.

"La gente dice, hay esplendor en esa luz brillante / pero mi creciente sombra me traga", canta Suga en este interludio. El MV en sí agrega otra capa de introspección a la pista, compruébalo a continuación:

Otra canción de Suga es Ocho pies UI

Es posible que conozcas a IU de dramas exitosos como My Mister o Hotel De Luna, pero esta artista multifacética también tiene varios álbumes de música a su nombre. Eight es una pista premiada producida y con la participación de Suga. ¡Deleita tus oídos a la voz sedosa de IU y escucha esta canción!

Pero no podemos quedarnos con solo estas canciones, también está “So Far Away ft. SURAN” un trabajo en conjunto. Suga habló sobre la dificultad de perseguir el sueño de uno en esta pista de R&B. La voz de SURAN y el gancho pegadizo lo convierten en un complemento imprescindible para tu lista de reproducción.

Y para finalizar: El último. También se sabe que Suga es el miembro más franco de BTS. Ha hablado de sus luchas con la depresión, la ansiedad y las expectativas de la sociedad. En esta pista, aborda todo eso y más. Escuche esto para comprender la visión del artista sobre la vida y la salud mental.

