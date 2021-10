Sube 17 kg para su papel en El Juego del Calamar y ahora sufre dificultades

El actor Heo Sung Tae, quien está ganando mucha atención y popularidad con El Juego del Calamar (Squid Game), compartió que está sintiendo los efectos secundarios de ganar tanto peso por su papel en la exitosa serie de Netflix.

Heo Sung Tae compartió la historia detrás de escena durante una entrevista en línea sobre el programa Squid Game y reveló que había ganado peso en un corto período de tiempo para interpretar el papel del gángster Jang Deok Soo. En otras noticias, el actor Park Hae-soo será Berlín en remake de La Casa de Papel.

Acerca de Heo Sung Tae en Squid Game

Heo Sung Tae y su personaje Jang Deok Soo de El Juego del Calamar

El actor surcoreano de 43 años de edad dijo: "Todos los proyectos que había planeado se pospusieron debido a COVID-19. Perdí peso mientras tomaba un descanso durante cinco meses, pero luego me contactó el equipo de producción de 'Squid Game'".

Continuó diciendo: "Cuando conocí al director Hwang Dong Hyuk, me preguntó por qué había perdido tanto peso y me dijo que me había vuelto tan 'escuálido' cuando el físico de Deok Soo es vital para el personaje".

Heo Sung Tae reveló que ganó peso en un mes y explicó: "Gané 15 - 17 kg en un mes. Creo que esta es la primera vez que gane tanto peso en tan poco tiempo. Pero me puse a dieta después de terminar la filmación y perdí 10 kg”.

“Mi salud se volvió muy mala porque gané mucho peso en poco tiempo. Los músculos de mi pantorrilla se desgarraron y también me duelen las rodillas”

Sun Tae añadió: “En general, mi salud se ha agotado. No importa perder peso, pero creo que debo considerar cuidadosamente si me dan otra función en la que debo aumentar de peso. Creo que aumentar de peso es 3 veces más difícil que perder peso".

Cuando se le preguntó al actor si participaría en un Squid Game de la vida real, Heo Sung Tae respondió: "No creo que participe en el juego. Pagaría mi deuda sin importar nada. Estoy muy competitivo y he tenido ganas de ganar desde que era joven. Sin embargo, no creo que haría nada malvado como Deol Soo".

Puedes seguir al actor Heo Sung Tae en su cuenta de Instagram, @heosungtae. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, la estrella que interpreta al gángster Jang Deok Soo supera 1.5 millones de seguidores.

¿Dónde puedo ver El Juego del Calamar?

Puedes ver la serie sucoreana El Juego del Calamar en la plataforma Netflix. Mientras tanto, 'Squid Game' se ha posicionado en el número 1 en 83 países en el gigante de streaming, ganando mucha popularidad en todo el mundo.

