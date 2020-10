Stray Kids estrena MV y su primer mini álbum japonés “All In”/Foto: Todo de kpop

Stray Kids lanzó su último MV titulado All In. El mini álbum japonés contendrá un total de 7 canciones. Más tarde, el mini álbum se lanzará el 4 de noviembre.

El clip comienza con fuego en diferentes sets, anunciando que es un video lleno de energía, es entonces cuando vemos la formación del primer grupo de SKZ. Rápidamente nos muestran los primeros pasos de la coreografía presentada por todos los miembros del grupo K-Pop y la letra se apodera del MV.

Lo primero que escuchamos son varios versos de rap mientras los idols van de un escenario a otro mostrando varios atuendos. Luego comienza la parte vocal y aunque son voces melódicas, la vibra poderosa permanece.

En el video musical, los ocho miembros se ven impresionantes con un estilo de chico malo.

Así será el nuevo mini album de Stray Kids

El álbum All In estará disponible en un total de 4 ediciones únicas y contiene 7 canciones.

Estas cuatro ediciones únicas incluyen 'First Press Limited Edition A', 'First Press Limited Edition B', 'First Press Limited Edition C' y 'Regular Edition'.

Mientras tanto, las canciones son All In, FAM, One Day, la versión japonesa de God's Menu, Back Door y el OST TOWER OF GOD titulado TOP and SLUMP.

En lo que esperas a noviembre, puede escuchar el popurrí destacado de 7 canciones en el video teaser compartido por Stray Kids.

Hasta el momento en el que La Verdad Noticias publicó este artículo, el MV de All In en YouTube había alcanzado más de 894 mil reproducciones y más de 348,000 me gusta 6 horas después de su lanzamiento.

El grupo de la compañía JYP Entertainment está consiguiendo mucha más fama. Cada que estrena un nuevo single logra colocarse en las tendencias de diversos países/Foto: Soompi

Por supuesto, los fans seguramente lograrán romper el millón de visitas en menos de 24 horas, de eso no hay duda. Y es que este nuevo videoclip era uno de los más esperados por el fandom. ¿Te gustó el nuevo video musical de Stray Kids?