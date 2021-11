Stray Kids enamora a sus fans con video musical de Christmas EveL

La banda de chicos Stray Kids ha lanzado el video musical de su sencillo especial navideño, Christmas EveL. En el clip festivo, el grupo de ocho miembros asume roles temporales como ayudantes de Santa Claus después de que Papá Noel se enferma y termina en el hospital.

Luego, el grupo de K-Pop prepara regalos para niños de todo el mundo y los entrega con un camión mágico y transformador. “Jingle, jingle, jingle all the way / You got me spinning / Turning round and round and round / Christmas on the ice / Risky and chaostic / I don’t need no presents, crossing out Xmas”, cantan en el coro.

Mientras tanto, la boyband también probó el clásico navideño Feliz Navidad en el puente. La Verdad Noticias te recuerda que los MAMA 2021 anuncia la alineación de artistas con TXT, Stray-Kids, NCT y más.

Acerca del sencillo Christmas EveL de Stray-Kids

El álbum sencillo 'Christmas EveL' también incluye una nueva canción del lado B '24 to 25 ', así como una versión en inglés de su tema NOEASY ‘Domino’. 3RACHA, una subunidad del grupo compuesto por Bang Chan, Han y Changbin, se acreditan notablemente en las cuatro pistas del disco como escritores y productores.

El último lanzamiento del grupo de K-Pop fue su segundo álbum de estudio NOEASY en agosto, con el sencillo principal 'Thunderous' . Ese récord marcó el primer regreso del grupo desde que fue coronado como los ganadores de la competencia de telerrealidad de Mnet Kingdom: Legendary War, y también incluye el regreso del miembro Hyunjin luego de una larga pausa.

En una entrevista reciente con Rolling Stone India, el grupo compartió por qué querían incorporar instrumentos tradicionales coreanos en 'Thunderous' .“Queríamos expresar cuán grandiosos pueden ser nuestros sonidos musicales tradicionales, así como las posibilidades de combinar estos sonidos con el K-pop”, dijo Changbin.

Los miembros Bang Chan y Felix también hablaron con Rolling Stone Australia sobre su mudanza inicial a Corea del Sur, y el primero habló sobre cómo "cuidaría" de Felix cuando comenzó su vida de aprendiz y su amistad.

¿Cuál es la cuenta de Twitter de Stray Kids?

(Foto: JYP Entertainment) Miembros de Stray-Kids

El Twitter oficial de Stray Kids es @Stray_Kids y actualmente tiene más de 6.7 millones de seguidores. Al momento de redactar este artículo, la boyband estrenó un nuevo video musical de temática navideña y varias imágenes promocionales con los ocho miembros en redes sociales.

