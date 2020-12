Start-Up: Kim Do Wan muestra su lado distinguido y divertido fuera del dorama

Kim Do Wan debutó como actor en 2017 y es una de las estrellas nacientes de su generación gracias a su trabajo previo en K-Dramas y películas. Actualmente el intérprete de 25 años ha destacado por su encanto como Kim Yong San en el dorama Start-Up.

Gracias a su profesionalismo y carisma Kim Do Wan ha resaltado entre los seguidores del dorama Start-Up.

El rol de Kim Do Wan en el dorama Start-Up se trata de uno de los integrantes de Samsan Tech junto a los protagonistas Do-san interpretado por Nam Joo Hyuk y Dal-mi por Suzy. Como Kim Yong San se ha ganado la atención de muchos seguidores del K-Drama en toda Asia.

Sin embargo no solo es carismático en pantalla ya que fuera de su papel en el dorama Start-Up Kim Do Wan mantiene una imagen y carisma envidiables además de que el actor está realizando grandes pasos en la industria del entretenimiento coreano.

La carrera de Kim Do Wan antes del dorama Start-Up

No ha sido fácil para Kim Do Wan tener el éxito del que goza actualmente con el dorama Start-Up. El actor tiene en su portafolio una serie de apariciones en las que gracias a su profesionalismo ha ido ganando fans como los web dramas ‘Yellow’ y ‘Seventeen’, la película ‘Miss and Mrs. Cops’ así como los K-Dramas ‘Twelve Nights’, ‘Cheese In The Trap’, ‘Moment at Eighteen’ y ‘She Knows Everything’.

En su cuenta oficial de Instagram Kim Do Wan luce su lado divertido fuera de su papel en el dorama Start-Up.

Es así que Kim Do Wan ha comenzado a resaltar al lado de sus colegas en el dorama Start-Up. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la versátil carrera de este actor que aparece lo mismo en revistas, comerciales, películas y series para traerte lo más reciente de este elegante y divertido ‘oppa’.

