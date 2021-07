Song Kang de Nevertheless recuerda lo mejor de su personaje en Love Alarm

El drama coreano de 2021, Nevertheless, es la sensación del momento y tiene una gran química con sus protagonistas Han So Hee (Yoo Na Bi) y Song Kang (Park Jae Uhn). Los fanáticos esperan con emoción los nuevos episodios en Netflix, aunque el K-Drama todavía no llega oficialmente a Latinoamérica.

Lo anterior no impide que los espectadores internacionales puedan conocer más de sus protagonistas. Y ahora, una entrevista reciente con The Swoon de Netflix, invitó a Han So Hee y la estrella de Dulce Hogar para hacer una tierna reflexión sobre sus carreras.

Ambos actores hablaron sobre su vida y comentaron qué doramas los han marcado hasta ahora. Song Kang revela qué es lo que más ama de sus personajes y no tardó en mencionar a Sun Oh del dorama Love Alarm.

Song Kang recuerda a su personaje de Love Alarm

Foto: Sun Oh del dorama Love Alarm en Netflix

El K-Drama Love Alarm fue muy popular desde 2019 a 2021 y tuvo al protagonista de Nevertheless como el adorable Sun Oh. Aunque los fanáticos tuvieron una opinión dividida sobre el final de la segunda temporada, el actor de 27 años siente algo especial por Sun Oh.

Han So hee le preguntó al actor lo siguiente: “Si pudieras vivir como alguno de tus personajes anteriores, ¿cuál serías?” La estrella que también vimos en la serie de Netflix Navillera, mencionó a "Sun Oh" de Love Alarm y comentó que tiene muy buenos recuerdos de la serie.

“Sun Oh es muy puro de corazón. En cambio, Jae Uhn, aunque él también es gentil, esconde ese lado de él. Ambos se expresan de forma distinta”, agregó el actor. “¡Regresa a tus sentidos! Creo que podría estar bien enamorarte profundamente de alguien y que te rompan el corazón, pero si solo es una vez en la vida”, contestó Han So hee.

La Verdad Noticias te comenta que la actriz también habló sobre el Webtoon que inspiró el drama Nevertheless. “Es genial. Hoy me reuní con la creadora. Conseguí su autógrafo y me saqué una fotografía con ella”, contó Seo Hee.

Fecha de estreno Nevertheless episodio 8

El episodio 8 se estrenará el 7 de agosto. Si buscabas cuál es la fecha de estreno y dónde ver el K-Drama de Song Kang y Han So Hee en general, debes saber que Nevertheless es una serie semanal que transmite nuevos episodios todos los domingos (sábados en muchos países) en el sitio oficial de JTBC y Netflix.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!