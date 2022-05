Song Joong Ki y Jo Han Chul emocionan a sus fans posando juntos en Instagram

Los fanáticos están encantados de ver a la estrella Hallyu, Song Joong Ki, regresar a la pantalla chica con una nueva serie de venganza. Mientras los espectadores esperan el tan esperado K-Drama The Youngest Son of a Conglomerate, el actor Jo Han Chukl mostró un adelanto de cómo es Joong Ki detrás de escena.

En su Instagram, Jo Han Chul compartió una serie de fotos con un camión móvil junto a Song Joong Ki. Según Sports Chosun, el camión de café fue enviado por Park Jae Bum, el guionista detrás del mega-éxito K-Drama "Vincenzo", protagonizado por Song Joong Ki y Jeon Yeo Been.

Foto: Jo Han Chul y Song Joong Ki en Instagram

La estrella de 36 años mostró su lado humorístico con poses tontas junto a su coprotagonista. La foto detrás de escena solo mostró la química fuera de la pantalla del dúo mientras interpretaban a las estrellas principales en la próxima serie.

Song Joong Ki abraza a Jo Han Chul mientras sonríe de oreja a oreja, haciendo reír no solo al actor sino también a sus fans. En la sección de comentarios, los fanáticos no pudieron evitar hablar sobre su amistad, especialmente porque "The Youngest Son of a Conglomerate" es su K-Drama de reunión después del drama coreano Vincenzo.

¿Qué esperar del nuevo drama de Song Joong Ki?

Después de mantener a los fanáticos al borde de sus asientos en "Vincenzo" de tvN, Song Joong Ki está regresando con una serie dramática de venganza.

Desde mafias hasta chaebols, la estrella Hallyu encabeza el elenco del K-Drama basado en webtoon.

Dirigido por el director de "King2Hearts", "She Was Pretty" y "I Am Not a Robot", Jeong Dae Yun junto con el guionista Kim Tae Hee, quien también alcanzó la fama de Soong Joong Ki en el K-drama "Sungkyunkwan Scandal". "The Youngest Son of a Conglomerate" sigue la historia de un hombre impulsado por la venganza, cuya vida fue destrozada por un hombre poderoso.

Soong Joong Ki asumió el papel de Jin Do Joon, quien ha estado sirviendo a una familia chaebol durante más de una década. Sin embargo, se ve envuelto en un malentendido después de que lo acusan de malversación de fondos.

Actores del K-Drama "The Youngest Son of a Conglomerate"

Como resultado, su rico jefe lo mata, pero se reencarna solo para nacer como el hijo menor del chaebol. Para vengar su muerte, vive con su nuevo nombre Yoon Hyun Woo y su nueva identidad.

Se unen a Song Joong Ki para su nuevo drama Shin Hyun Bin, el veterano actor Lee Sung Min junto a Kim Nam Hee, la actriz de "Hellbound" Kim Shin Rok y Tiffany de Girls' Generation como la hija del chaebol.

Mientras que el elenco bromeó con los fanáticos con un vistazo de su producción, la fecha de lanzamiento de "The Youngest Son of a Conglomerate" con Song Joong Ki Vincenzo, está programada para llegar a las pantallas pequeñas el 22 de junio de 2022, y se transmitirá todos los miércoles y jueves a través de JTBC.

