¿Son Ye Jin y Hyun Bin están esperando un bebé?

Las estrellas del K-Drama Crash Landing On You, Son Ye Jin y Hyun Bin, quienes se casaron a principios de este año, no esperan un bebé. La agencia de Son Ye Jin, MS Team Entertainment negó los rumores de embarazo y les dijo a los fanáticos que serían informados oficialmente cuando el actor tuviera buenas noticias.

La agencia de la actriz que puedes ver en el drama Treinta y Nueve de Netflix, MSTeam Entertainment, emitió un comunicado más tarde en el día para cerrar los rumores de embarazoy declaró: "Los rumores de embarazo no son del todo ciertos. Si hay buenas noticias, seremos los primeros en informarles oficialmente".

La Verdad Noticias te recuerda que los actores Son Ye Jin y Hyun Bin se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos el 31 de marzo. A la boda, a la que también asistieron los actores Ha Ji-won, Hwang Jung-min, Han Jae-Seok y Gong Yoo, tuvo lugar en el Grand Walkerhill Seoul en Gwangjin-gu, Seúl.

Después de la boda, la pareja se fue a Los Ángeles para una luna de miel de dos semanas. Regresaron a Seúl el mes pasado y fueron vistos por los paparazzi en el aeropuerto de Seúl. Son y Hyun, cariñosamente llamados BinJin por sus fans, se abrazaron mientras posaban para las fotos.

Son Ye Jin y Hyun Bin han coprotagonizado la película de acción y suspenso de 2018 The Negotiation y el drama coreano de 2019 Crash Landing on You, que se convirtió en un éxito mundial después de su lanzamiento en Netflix. Confirmaron su relación el 1 de enero de 2021, luego de varios meses de especulaciones al respecto.

Foto: Boda de Hyun Bin y Son Ye Jin

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!