Son Seok Koo y Choi Woo Shik estarían en el drama coreano “Murder DIEary”

El 25 de mayo, un representante de la industria informó que los actores Son Seok Koo y Choi Woo Shik están ultimando los detalles para aparecer en el próximo drama coreano de Netflix, Murder DIEary.

Según el tabloide coreano Soompi, "Murder DIEary" es un thriller de comedia oscura sobre un hombre promedio que asesina accidentalmente a un asesino en serie y un detective de la policía que lo persigue.

A Choi Woo Shik (estrella de Our Beloved Summer y Parasite) se le ha ofrecido el papel de Lee Tang, el hombre promedio, mientras que el actor Son Suk Ku (estrella de My Liberation Notes y D.P) está en conversaciones para interpretar al detective.

En la foto vemos a Choi Woo Shik y a Son Seok Koo

En respuesta, la agencia del actor Choi Woo Shik, Management SOOP, declaró que el actor está revisando positivamente la oferta, mientras que la agencia de Son Suk Ku, SBD Entertainment, comentó de manera similar:

“[Son Suk Koo] recibió una oferta de casting de Murder DIEary' y está revisando positivamente [la oferta]”. El K-Drama se encuentra actualmente en discusión para ser transmitido a través de Netflix.

En el frente laboral, Choi Woo Shik es mejor conocido por películas como Train to Busan, The Witch: Subversion, la película ganadora del Oscar, Parasite y dramas coreanos como Pride and Prejudice, Fight for My Way y, más recientemente, Our Beloved Summer de Netflix, entre otros.

Mientras tanto, los créditos de trabajo de Son Suk Koo incluyen dramas como Designated Survivor: 60 Days, Melo Is My Nature, D.P y My Liberation Notes, que se transmite actualmente.

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que el actor Choi Woo Shik habla sobre la química con Kim Da Mi en Our Beloved Summer. ¿Qué piensas? ¿Te gusta la idea de ver a Woo Shik y Son Seok Ku en un drama juntos? Otras plataformas de streaming como Rakuten Viki también transmiten series y películas asiáticas con licencia oficial.

