Son Ji Hyo y Jun So Min hablaron de sus relaciones del pasado en “Running Man”

Song Ji Hyo y Jun So Min fueron las "invitadas" esta semana en "Running Man". Después de años de tratar a sus miembros femeninas como "uno de los chicos", el episodio del 11 de octubre obligó a los miembros masculinos del elenco a darles el tratamiento de "invitados".

En las manos de Song Ji Hyo y Jun So Min había "insignias de castigo", entregadas a los miembros masculinos del elenco que no lograron ganarse sus corazones.

El episodio comenzó con el elenco revisando videos antiguos de cómo actuaron en el pasado con Jun So Min y Song Ji Hyo. Kim Jong Kook comentó: "El resto de nosotros nos vemos incómodos, pero Song Ji Hyo era realmente bonita en esos días".

Después de que apareció un video de él dando una serenata a Song Ji Hyo, HaHa dijo: "No puedo creer que fuéramos así" y Song Ji Hyo dijo: "Me había olvidado de que hizo cosas así".

Más tarde, Kim Jong Kook le dio una serenata a Song Ji Hyo y Jun So Min nuevamente en un intento por ganarse sus corazones, y Yoo Jae Suk bromeó: "¿Terminaste bien con Yoon Eun Hye?".

Kim Jong Kook replicó: "¿Por qué mencionas eso de nuevo?" Kim Jong Kook y Yoon Eun Hye estaban en una "línea de amor" en un programa de variedades anterior.

En una misión, los miembros tuvieron que responder cuestionarios sobre Jun So Min y Song Ji Hyo. Song Ji Hyo preguntó: “Una vez estaba viendo un drama con mi novio y me enojé y exploté. ¿Por qué hice eso?"

Los miembros masculinos del reparto primero adivinaron cosas como "Tu novio estaba en la pantalla haciendo una escena de beso" o "Tu exnovio apareció en la televisión". Song Ji Hyo dijo: "Tiene que ver con algo que se parece a Lee Kwang Soo".

HaHa finalmente obtuvo la respuesta correcta, que fue: "Estabas comiendo calamares secos mientras veías el drama y tu novio solo dejó las piernas y se comió el torso él mismo". ("Calamar" se usa a menudo para insultar las apariencias de las personas).

Jun So Min reveló lo que siempre les regalaba a sus novios

Jun So Min les pidió a los miembros que adivinaran algo que había hecho por todos sus novios. Eventualmente supusieron que les había tejido una bufanda y les pidió que identificaran el color.

Yang Se Chan sorprendió a los demás gritando "Black" (Negro), que era la respuesta correcta, y el elenco exclamó: "¿Tú también obtuviste uno?".

Yang Se Chan explicó: “No, no me dieron una, pero me puso la piel de gallina porque ella me había dado una bufanda antes. Era negra". Jun So Min dijo: “Yo no hice eso. Los hice yo mismo para mis novios. Pero no pareció gustarles mucho". ¿Te gustó este episodio de Running Man?