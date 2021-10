Similitudes entre V de BTS y Taehyun de TXT

V de BTS y Taehyun de TXT son miembros de dos grupos que están bajo los auspicios de Big Hit Music. En primera, tenemos a V, cuyo nombre completo es Kim Taehyung o como lo abrevian los fans: KTH.

Ambos idols tienen más cosas en común de lo que ARMY y MOA piensan.

Mientras que Taehyun tiene como nombre completo el de Kang Taehyun, que también se puede abreviar como KTH. Aparte de las iniciales del mismo nombre, La Verdad Noticias te presenta algunas similitudes que existen entre los dos.

Segundo Maknae

V y Taehyun son los segundos maknae de su respectivo grupo.

V y Taehyun son los segundos maknae de su grupo. Debes de saber que Maknae es coreano y significa el más joven. El miembro de BTS nació el 30 de diciembre de 1995, mientras que el integrante de TXT nació el 5 de febrero de 2002.

Les encantan las fresas

En el cumpleaño de Kim Taehyung no puede faltar el pastel con fresas.

En cada video sorpresa de cumpleaños de V subido a su canal oficial de YouTube se puede ver que su pastel siempre tiene una cobertura de fresa. El idol es conocido por ARMY como el miembro que realmente le gustan las fresas.

Lo mismo ocurre con Taehyun. Durante una transmisión en el sitio V Live realizada el pasado 26 de febrero, los fanáticos le pidieron al cantante que eligiera entre chocolate y fresa. Taehyung respondió que fresa porque era una fruta muy deliciosa.

No les gusta el café amargo ni la menta

A estos miembros de BTS y TXT no les gusta el café amargo. En el programa TO DO TXT, Taehyun dijo que no le gustaba el café americano, el cual se caracteriza por tener un sabor bastante amargo. A V tampoco le gustan los cafés amargos, solo que él lo reveló en el programa In The Soop, cuya temporada 2 se estrena en octubre. Además, ninguno de los dos tolera el sabor de la menta chocho.

Ambos son zurdos

El idol confesó que era zurdo en BTS.

Taehyun es de hecho el único miembro de TXT que es zurdo. En lo que respecta a V, fue la propia agrupación quien reveló que este integrante era zurdo a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter el pasado 16 de enero del 2017. Sin embargo, debes de saber que ha sido captado utilizando su mano derecha, es decir que es ambidiestro.

Tienen un carisma increíble sobre el escenario

Los integrante de BTS y TXT son conocidos por entregarlo todo en el escenario.

V de BTS y Taehyun de TXT tienen encantos extraordinarios en el escenario. Ambos pueden hacer que los fanáticos se enamoren de sus expresiones cuando actúan. Recordemos que este es solo una de las 50 cosas de V que seguramente no conocías.

Cabe destacar que el miembro de BTS interpretó un k-drama llamado ‘Hwarang’ en 2016, por lo que no es de extrañar que sea bueno expresándose. Aunque no es como V, el integrante de TXT también destaca por tener grandes habilidades para desempeñarse frente al público.

Sonrisa encantadora

Las dos estrellas surcoreanas son poseedoras de una hermosa sonrisa.

Además de que los dos pueden verse tan atractivos en el escenario, estos dos idols tienen sonrisas encantadoras y adorables. El idol V tiene una sonrisa cuadrada que siempre emociona a ARMY, nombre con el que se le conoce a los fans de BTS.

No muy diferente a su colega, se sabe que Taehyun también emocionó a MOA, nombre que reciben los fans de TXT con su sonrisa, misma que se vuelve más linda gracias a sus hoyuelos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales