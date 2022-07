Significado y letra en español de la canción 'More' por J-Hope de BTS

Por fin ha llegado el momento, ARMY. Con el lanzamiento el 1 de julio del sencillo debut de J-Hope de BTS, "More", el grupo de K-Pop ha comenzado oficialmente el lanzamiento de la música de cada miembro como artistas solistas.

El muy esperado debut de su próximo álbum en solitario, "Jack in the Box", lo encuentra fusionando sus característicos ritmos de hip-hop y rapeando con un nuevo sonido: ¡rock! A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Cada vez que J-Hope se desliza en el coro de "More", suenan guitarras de heavy metal. La canción en sí, que está principalmente en coreano, deja al descubierto el deseo de J-Hope de salir musicalmente de su zona de confort para mantener viva su pasión.

Echa un vistazo a la traducción al español de More de J-Hope a continuación y sigue leyendo para obtener una comprensión más profunda del mensaje detrás de la canción en solitario de J-Hope de BTS.

Letra en español de 'More' por J-Hope de BTS

Estoy en shock es que la temática, la letra, el ritmo todo esta increíble. Sin duda J-Hope se lució con todo

VERSO 1

Sí, estoy sediento

Necesito ir a surfear en el ritmo

Estoy en mi elemento

Empápate de la música

Eenie meenie miney mo

Dancin' baby flow

Mantener mi pasión, tengo que ir

Todavía estoy (no lo suficiente)

Autoaprendizaje durante 11 años

Mi resaltado es mi arte de aprender

Estudiar sin fin

Me estrello y caigo para hacer mi arte

Todavía hago que se mueva desde donde estoy

Hazlo mío, hazlo bien

La canción favorita de alguien de nuevo

Esa es la mitad de mi vida, la razón de vivir, la alegría de vivir

Motivado para seguir adelante

PRE-CORO

Traerlo todo

Lo estoy haciendo todo

CORO

¡Ja! Grita

Digo 'más'

¡Hah! Sí, claro.

Porque quiero más

¡Ja! Grita

Digo 'más'

¡Hah! Sí, claro.

Por que quiero más' (Porque quiero más)

VERSO 2

Kick snare en mis oídos, escuchar ese golpe que

Seguir sin parar, hacer mi mixtape

Obtener retroalimentación, pero aún así volver

Tomar todo como KitKat, sabe tan dulce (apreciar)

Las relaciones mutuas, tan bueno para mí

Bombear algo de gasolina y conducir al ritmo de la música

Cuidado con todo el mundo, soy imprudente

Borracho en la pintura artística, sigue hipnotizando a "Dali"

Lo quiero, estadio con ma fans, todavía

Embolsar todos los trofeos y Grammys también

La fama, el dinero no lo es todo, ya lo sé

Mi trabajo me hace respirar, así que quiero MÁS

Inhalar inhalar exhalar exhalar

Me siento vivo

PRE-CORO

Traerlo todo

Lo estoy haciendo todo

CORO

¡Ja! Grita

Digo 'más'

¡Hah! Sí, claro.

Porque quiero más

¡Ja! Grita

Digo 'más'

¡Hah! Sí, claro.

Porque quiero más

OUTRO

Sí, estoy sediento

Necesito ir a surfear en el ritmo

Estoy en mi elemento

Empápate de la música

Eenie meenie miney mo

Dancin' baby flow

Mantener mi pasión, tengo que ir

Todavía estoy (no lo suficiente)

¿Qué significa la letra de "More" de J-Hope?

Foto conceptual de "More" por J-Hope de BTS

Desde el comienzo de "More", J-Hope expresa cuán vital es su arte para su existencia, reiterando este simple hecho en varios puntos a lo largo de la canción. "Sí, tengo sed / Necesito ir a surfear al ritmo / Estoy en mi elemento / Absorber la música... Esa es la mitad de mi vida / Razón para vivir / Alegría de vivir / Motivado para continuar", rapea en el primer verso.

Él enfatiza lo importante que es mejorar para él, haciendo referencia a 11 años de "estudio interminable" para convertirse en el rapero y productor autodidacta que es hoy. Continúa expresando cómo hacer música que resuene con sus fanáticos es crucial para él, pero su conexión con la música es, en última instancia, lo más importante.

"Hazlo mío, hazlo bien / La canción favorita de alguien otra vez", dice. El verso dos parece indicar un paso del tiempo mientras J-Hope reflexiona sobre su éxito. "Lo quiero, estadio con mis fanáticos, todavía / Bolsa todos los trofeos y los Grammy también", rapea en un momento.

Pero regresa a la Tierra en el siguiente aliento, enfatizando que la fama y el éxito no lo son todo si el arte que está haciendo no es satisfactorio, razón por la cual siempre quiere más. "La fama, el dinero no lo es todo, ya lo sé / Mi trabajo me hace respirar, por eso quiero más".

Mientras que el coro de "More" es aparentemente el aspecto más directo de la canción, con J-Hope repitiendo la letra, "¡Ja! Grita, digo 'más'/ ¡Ja! ¡Sí, claro! ¡Porque quiero un poco más! " sirve como el quid emocional de la canción.

J-Hope grita la letra apasionadamente, simbolizando su deseo visceral de sumergirse más profundamente en su arte y mostrarle al mundo más lados de sí mismo. En el outro de la canción, J-Hope rapea, "Mantengo mi pasión, tengo que irme / Todavía soy (no lo suficiente)", lo que indica que siempre luchará por más.

¿Cómo se conecta el video musical con la letra?

Capturas del MV "More" por BTS J-Hope

Al comienzo del video musical "More", se entrega una caja a J-Hope mientras está en una habitación oscura. Luego se representa a J-Hope interpretando "Más" en varios lugares, como un edificio de oficinas rodeado de trabajadores, en una cama de hospital mientras le hacen una radiografía del cráneo, o en una habitación tocando con una banda de zombies.

En última instancia, la toma final del video musical muestra a J-Hope mirando el paquete ahora abierto que recibió al comienzo del clip, que se revela que contiene versiones en miniatura de las habitaciones en las que estaba actuando a lo largo del video. Cierra la caja.

El cierre de la caja de J-Hope puede indicar que se niega a ser encajonado en un concepto o género, y "Más" representa solo una versión de J-Hope. Cierra la caja de las salas de su video "Más" porque es posible que lo encontremos actuando en diferentes "cajas" en el futuro. Sin duda J-Hope de BTS muestra su lado oscuro con el MV More y próximamente lanzará más canciones en solitario.

En última instancia, la idea de que J-Hope puede caber en muchas cajas se conecta con el concepto de su nuevo álbum "Jack in the Box" porque un Jack in the Box tiene la intención inherente de sorprenderte.

La letra de "More" promete que J-Hope de BTS se esfuerza constantemente por crecer en su arte y se niega a ser encajonado, por lo que los fanáticos probablemente pueden esperar que cualquier "caja" que J-Hope abra a continuación contenga aún más sonidos nuevos y emocionantes.

