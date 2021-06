Significado de los tatuajes de Jimin de BTS

Park Jimin de BTS es uno de los surcoreanos más famosos del mundo. Al igual que Jungkook, él tiene tatuajes que significan cosas importantes para el cantante. ARMY ha descubierto algunos de ellos y también se conoce un poco sobre su significado.

Los tatuajes todavía son considerados un tabú en países como Corea del Sur, pero es gracias a Kookie y Mochi que poco a poco se están rompiendo estos estereotipos. Los chicos del K-Pop lucen genial con tattoos y aquí te compartimos más sobre ellos.

Recientemente hablamos de por qué los tatuajes de Jungkook rompen estereotipos del K-Pop y ahora te confesamos cuántos tattoos tiene Little Prince. La cuenta oficial de BTS en Twitter recientemente mostró a Kookie con sus tatuajes al descubierto, ¿podremos ver lo mismo con los tatuajes de Jimin?

¿Qué tatuajes tiene Jimin?

Mochi en Butter de BTS (Foto: Big Hit)

ChimChim tiene 4 tatuajes descubiertos por ARMY. Aunque luce menos tatuajes que Jungkook de BTS, su fandom ha encontrado que cada uno guarda un significado muy especial. La Verdad Noticias te lo comparte a continuación:

La frase “Nevermind”

Nevermind de Mochi

Este tatuaje es una frase sencilla que ChimChim aplica mucho en su vida. Al surcoreano no le gusta dejarse llevar por la opinión negativa de los demás y este tattoo representa la libertad que siente para expresarse tal y como es.

El número “13”

Número 13 de ChimChim

El tatuaje de Mochi con el número 13 podría tener dos significados. Uno podría ser por su fecha de cumpleaños (13 de octubre de 1995). Mientras que el otro motivo podría deberse a la fecha de su debut con BTS (13 de octubre de 2013).

El tatuaje con una “metáfora china”

Frase china de Mochi

Little Prince dio a conocer este tatuaje durante los Premios MAMA de 2014. La frase china está relacionada con el álbum de 2016, The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever. Aunque hay una diferencia de tiempo, el significado representa “la era del florecer” donde se tienen los momentos más felices de la vida.

Los tatuajes desconocidos y su “infinito”

Infinito y más tatuajes de Little Prince

Mochi de BTS tiene otros tatuajes en sus brazos, pero ARMY no ha logrado distinguirlos bien. Uno de ellos es el símbolo del “infinito” y esto podría decir que el cantante del K-Pop está viviendo algo que aún no se termina; como su amor por la música.

¿Quién de BTS tiene tatuajes?

Solo Jimin y Jungkook tienen tatuajes reales. RM, Jin, Suga, J-Hope y V no tienen tattoos, pero sí han lucido algunos temporales para videos musicales. Sin embargo, ARMY no duda que algún día veamos a más miembros de BTS con tatuajes.

