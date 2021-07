Shownu de MONSTA X inicia su servicio militar y los fans se despiden

Hace solo unos días, Shownu de MONSTA X anunció que pronto se unirá al ejército para el alistamiento militar obligatorio. El 10 de julio, Shownu le dijo personalmente a los fans de MONSTA X, Monbebe, que se alistaría para su servicio militar obligatorio el 22 de julio.

El idol del K-Pop dejó una carta en el fan cafe oficial del grupo, escribiendo personalmente a los fans que se iría para cumplir con su deber nacional. La carta dice lo siguiente: “Tomaré una breve pausa a partir del 22 de julio para cumplir con mi deber con la nación. Se siente como si acabara de debutar, pero ahora ya es el momento de servir en el ejército".

El idol del grupo MONSTA X continuó: "He trabajado duro hasta ahora, y ha sido divertido y agotador. He pasado mucho tiempo significativo con mis miembros y nuestros fans. Durante ese tiempo, el apoyo y el amor que recibí de nuestros fans no es algo que la gente pueda darse fácilmente. Creo que pensé que era natural, pero me di cuenta de que no es el caso”.

“Gracias por dejarme experimentar tantas cosas con MONSTA X. Haré mi mejor esfuerzo para recompensarte por todo el amor”

Fans se despiden de Shownu de MONSTA X

La estrella de la agencia Starship Entertainment dijo que MONSTA X y él continuarán pasando buenos momentos junto a su fandom Monbebe. Luego, el 22 de julio a la medianoche KST, los fans Monbebe comenzaron a tuitear mensajes a su amado miembro idol para desearle lo mejor mientras está fuera para su servicio militar.

Los fanáticos expresaron su amor y escribieron que estarán esperando que Shownu regrese a salvo. El hashtag #SeeYouAgainShownu se hizo viral en Twitter, y a continuación, La Verdad Noticias te comparte algunas publicaciones.

Mensajes de Monbebe para Shownu

"Sirve bien, come bien, duerme bien y no te lastimes"

¿Qué le pasó al líder de MONSTA X?

En julio de 2020, Starship Entertainment informó a los fanáticos, que el líder de MONSTA X se había sometido a una cirugía ocular el 3 de julio después de descubrir una anomalía en su retina. El ojo izquierdo de Shownu fue diagnosticado con desprendimiento de retina, donde la retina, una capa delgada en la parte posterior del ojo, se afloja.

Debido a lo anterior y otras circunstancias, se decidió iniciar el servicio militar de Shownu de MONSTA X a sus 29 años de edad este 22 de julio. El alistamiento militar será un evento privado, para cumplir con las normas de contingencia sanitaria por COVID-19.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!