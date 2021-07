Shownu de MONSTA X anuncia iniciar su servicio militar el 22 de julio

El 10 de julio, Shownu le dijo personalmente a los fans de MONSTA X, Monbebe, que iniciaría sus deberes militares a finales de julio. El idol del K-Pop es el primer miembro de MONSTA X en alistarse para sus deberes militares.

Shownu de MONSTA X es el bailarín y vocalista principal de la banda de chicos de Corea del Sur, que debutó con Starship Entertainment en 2015 a través del programa de supervivencia de Mnet, No. Mercy.

El fandom MONSTA X describe a Shown como un joven que “realmente se preocupa por sus pequeños hermanos”. También se habla de él como una persona extremadamente humilde y con actos desinteresados que lo hacen ser un gran líder.

Shownu de MONSTA X anuncia su servicio militar

El idol del K-Pop dejó la siguiente carta en el fancafe oficial del grupo: "Hola, ¿han estado todos bien? Este es Shownu de MONSTA X. Voy a tomar una breve pausa a partir del 22 de julio para cumplir con mi deber con la nación. Se siente como si acabara de debutar, pero ahora es el momento de servir en el ejército”.

“He trabajado duro hasta ahora, y ha sido divertido y agotador. He pasado mucho tiempo significativo con mis miembros y nuestros fans. Durante ese tiempo, el apoyo y el amor que recibí de nuestros fans no es algo que la gente pueda darse fácilmente. Creo que pensé que era natural, pero me di cuenta de que no es el caso”, agregó Shownu.

“Gracias por dejarme experimentar tantas cosas con MONSTA X. Haré todo lo posible para recompensarte por todo el amor, y MONSTA X y yo continuaremos pasando buenos momentos juntos. Muchas gracias por permitirme darme cuenta de que cada día es un día que puedo vivir de nuevo. La vida que vivo ahora”.

“El camino que elegí podría haber sido peor que mi camino anterior, o podría haber sido mejor, o podría haber sido simplemente ridículo, pero simplemente no lo sé. Estoy agradecido, agradecido, lleno de amor, un poco molesto y triste. ¿No termina siendo felicidad si todas estas emociones se sienten por igual?”

“Creo que soy una persona feliz independientemente del tipo de vida que tenga. Supongo que también estoy un poco nervioso al hablar de mi vida de esta manera. De todos modos, gracias, y sé siempre feliz y saludable. Terminar una carta de repente es solo mi estilo. Te amaré siempre. Sí, los amo a todos y los veré pronto", finalizó Shownu.

¿Qué edad tenía Shownu cuando debutó?

Shownu de MONSTA X inicia su servicio militar el 22 de julio

Shownu de MONSTA X tenía 22 años de edad cuando debutó con el grupo en 2015. Actualmente, tiene 29 años de edad. La Verdad Noticias te comparte que el nombre oficial del fandom “Monbebe”, significa “mi bebé” en francés.

