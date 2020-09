Seúl Drama Awards 2020: Conoce la lista completa de GANADORES

Los Seúl Drama Awards 2020 (también conocido como los Premios Internacionales de Drama de Seúl) honró a algunos de los mejores y más brillantes programas de televisión de Corea del Sur y de todo el mundo.

Debido a las pautas de distanciamiento social de Nivel 2.5 tras el reciente brote de COVID-19 en Corea del Sur, la ceremonia de este año fue "no cara a cara", lo que significó que no asistieron ganadores ni presentadores.

La ceremonia de los Seúl Drama Awards 2020 se registró con el menor número de personas presentes. No se transmitió en vivo, pero la grabación se transmitió en MBC el 15 de septiembre.

Los conductores fueron Kim Soo Ro, Jinyoung de GOT7 y el presentador de MBC Park Ji Min.

El Gran Premio de los Seúl Drama Awards 2020 fue otorgado a la serie de televisión brasileña "Huérfanos de una nación". El exitoso drama de KBS "When the Camellia Blooms" se llevó a casa cinco premios, incluidos premios de actuación para Gong Hyo Jin y Kang Ha Neul.

“Bolívar” obtuvo el premio a mejor serie de drama en los Seúl Drama Awards 2020

"Crash Landing on You" de tvN también se llevó a casa dos trofeos, incluido uno para Son Ye Jin.

¡Mira la lista de ganadores a continuación!

Gran Premio: “Huérfanos de una nación” (Brasil)

Premio Pájaro Dorado de Serie Drama: “Bolívar” (Colombia)

Premio Silver Bird en serie dramática: “Mr. Fighting ”(China)

Premio Pájaro Dorado de Película para Televisión: "The Turncoat" (Alemania)

Premio Silver Bird de la película para televisión: "Todo y nada" (Corea del Sur)

Premio Golden Bird de la miniserie: "World on Fire" (Reino Unido)

Premio Silver Bird de la miniserie: “Clase Itaewon” (Corea del Sur)

Mejor actor: Waleed Zuaiter ("Bagdad Central")

Mejor Actriz: Gong Hyo Jin ("When the Camellia Blooms")

Mejor guionista: Im Sang Choon ("When the Camellia Blooms")

Mejor director: Adam Smith ("World on Fire")

Premio especial del jurado: "The Cage" (República Checa), "XX" (Corea del Sur)

Drama extranjero más popular: "Snowpiercer" (Estados Unidos), "Descendants of the Sun" (Filipinas), "The New Pope" (Italia)

Excelente drama coreano: "When the Camellia Blooms"

Mejor drama coreano: "Crash Landing on You", "Stove League", "Extraordinary You"

Mejor actor coreano: Kang Ha Neul ("When the Camellia Blooms")

Mejor Actriz Coreana: Son Ye Jin ("Crash Landing on You")

Mejor banda sonora en drama coreano: "When the Camellia Blooms")

Premio Golden Bird de drama corto: “18h30” (Francia)

Premio Estrella Asiática: Dingdong Dantes, Yokohama Ryusei

Felicitaciones a todos los ganadores !