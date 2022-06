Servicio militar de BTS y dudas sobre su futuro como grupo de K-Pop

La semana pasada, BTS anunció que se tomarían un descanso para concentrarse en los proyectos en solitario de los miembros RM, Jin, SUGA, Jimin, J-Hope, V y Jungkook. Sin embargo, ellos mismos confirmaron que el grupo no estaría en pausa. Esto generó varias preguntas acerca del futuro del grupo de K-Pop conocido como Bangtan Sonyeondan.

HYBE, la compañía detrás de la banda, negó que el grupo estuviera tomando una pausa. Aparentemente, una palabra utilizada en una traducción (ahora corregida) fue el motivo que generó debate sobre una posible separación de BTS o pausa indefinida como grupo.

En los días posteriores, los miembros de la banda se han mantenido activos en las redes sociales, continuando con el flujo de publicaciones, fotos y garantías de que la banda no se estaba separando. De hecho, uno de los miembros de BTS más activos en redes sociales es Jungkook, ya que recientemente anunció su colaboración en solitario con el cantante estadounidense Charlie Puth.

¿Qué pasará con BTS en el futuro?

Foto grupal de BTS en la era "Proof" - "Yet To Come"

A pesar de los impactos inmediatos (las acciones de HYBE inicialmente cayeron más del 25 % y aún no se han recuperado por completo), varios factores aún pueden afectar el futuro de BTS. Uno es el alistamiento militar inminente para los miembros mayores de BTS, así como también cuán comprometidos seguirán el grupo y sus fanáticos devotos, conocidos como ARMY, en los problemas sociales.

En 2020, en el apogeo del éxito de BTS, el gobierno de Corea del Sur revisó la ley militar del país que requiere que los hombres de Corea del Sur sin discapacidad realicen aproximadamente dos años de servicio militar.

La ley revisada permite a las principales estrellas del K-pop, incluido Jin, el miembro más antiguo de BTS, aplazar su servicio militar hasta que cumplan 30 años si han recibido medallas del gobierno por aumentar la reputación cultural del país y solicitar el aplazamiento. Los siete miembros de BTS cumplen con los criterios para recibir medallas gubernamentales en 2018.

“Obviamente, hay un alistamiento militar inminente, por lo que podrían haber pensado que sería bueno hacer algo individualmente antes de que sea demasiado tarde y es por eso que creo que el alistamiento militar fue el factor más importante”, dijo Lee Dong Yeun, profesor en Korea National University of Arts.

Hablan del servicio militar de BTS

"Foto 2022 BTS FESTA por el 9º aniversario del grupo"

Ha habido llamadas, incluso del exministro de cultura de Corea del Sur, sobre una exención para BTS debido a su contribución a mejorar la reputación internacional de Corea del Sur. Pero los críticos dicen que tal exención estaría torciendo las reglas de reclutamiento para favorecer a los privilegiados.

Se espera que Jin, de 29 años, se enliste este año 2022 a menos que reciba una exención. El alistamiento militar de los miembros siempre ha sido un dolor de cabeza para HYBE, ya que BTS una vez representó el 90% de las ganancias de la etiqueta.

Actualmente, el grupo Bangtan Sonyeondan representa entre el 50% y el 60% de las ganancias de la empresa HYBE, según un informe de eBest Investment & Securities. El informe de eBest señaló que la rápida caída de las existencias podría haber resultado de una "anticipación de que las actividades de todo el grupo podrían ser inciertas después de ser dados de baja del ejército".

HYBE ha estado intentando diversificar su cartera presentando nuevas bandas de K-Pop, creando juegos en línea y lanzando tutoriales en coreano. En La Verdad Noticias te compartimos noticias de estos talentosos grupos de K-Pop como TOMORROW X TOGHETHER (TXT) y Le Sserafim.

Como la banda de K-Pop más exitosa hasta la fecha con éxitos como “Dynamite” y “Butter”, BTS ha llamado durante años una gran atención en las redes sociales y con cada nuevo lanzamiento musical.

Recientemente realizaron varios espectáculos con entradas agotadas en los Estados Unidos, se convirtieron en el primer acto de K-pop en obtener una nominación al premio Grammy, lanzaron un álbum de antología, "Proof", y canalizaron su influencia global con un discurso en las Naciones Unidas y un viaje a la Casa Blanca para hacer campaña contra los crímenes de odio dirigidos a los asiáticos.

“Una vez que logras el éxito como lo logró BTS, significa que hay una expectativa constante de continuar haciendo algo que está conectado con lo que ya has hecho, donde ya has estado. En los lanzamientos más recientes que BTS ha lanzado, también podemos ver cómo reflexionan continuamente sobre dónde han estado”, dijo CedarBough Saeji, profesor de Estudios de Corea y Asia Oriental en la Universidad Nacional de Pusan.

Ella dijo que el anuncio del martes señaló la intención de la banda de descubrir "adónde van por sí mismos sin la interferencia de otras personas" y "ser capaces de elegir su propio camino como artistas".

El anuncio de la semana pasada también deja en duda los esfuerzos de justicia social del grupo, que han incluido el apoyo vocal al movimiento Black Lives Matter y las campañas contra la violencia. Las legiones de fanáticos de BTS han abrazado las causas, igualando una donación de $1 millón a Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd.

Piden que BTS hable sobre la discriminación en Corea

"BTS y Joe Biden desde la Casa Blanca"

Un periódico líder de Corea del Sur publicó recientemente una columna en la que el autor reflexionó sobre por qué Corea del Sur, a pesar de tener BTS, "el embajador de la lucha contra la discriminación y los derechos humanos", ha luchado para promulgar una ley contra la discriminación durante 15 años.

“Es una ironía”, dijo el escritor. “Corea del Sur necesita su fuerza para siempre”, agregó. La falta de una ley contra la discriminación en el país ha llevado a un trato injusto contra las mujeres y los extranjeros, entre otros.

Jumin Lee, autor del libro “¿Por qué la ley contra la discriminación?” le dijo a Associated Press que existe una gran necesidad de una ley contra la discriminación en el país.

“Corea del Sur se encuentra esencialmente en la misma situación legal que Jim Crow South de Estados Unidos. La igualdad de protección existe como un concepto constitucional, pero no existe una legislación de implementación que permita al gobierno obligar a las empresas privadas a cumplir", dijo Lee.

Lee expresó recientemente su decepción con la banda por no hablar sobre el importante tema doméstico. “BTS y su gente de negocios saben que hablar en los EE. UU. es rentable, pero hacer lo mismo en casa sería más problemático de lo que vale. Entonces no lo hacen”, tuiteó Lee después de la visita de la banda a Washington.

A pesar de eso, Lee dijo que el silencio de la banda es comprensible, afirmando que BTS se encontraría con “indiferencia en el mejor de los casos y hostilidad en el peor” por parte de los políticos si hablaran.

¿Por qué BTS inicia proyectos en solitario?

Varios miembros de BTS dijeron durante el anuncio de la semana pasada que estaban luchando con los éxitos del grupo y tenían problemas para escribir nuevas canciones. Comentaron que tomarse tiempo para centrarse en sus carreras en solitario les ayudará a madurar como artistas.

"Para mí, era como si el grupo BTS estuviera a mi alcance hasta 'On' y 'Dynamite', pero después de 'Butter' y 'Permission to Dance', ya no sabía qué tipo de grupo éramos", dijo el miembro RM de BTS.

“Cada vez que escribo letras y canciones, es realmente importante qué tipo de historia y mensaje quiero transmitir, pero era como si eso ya no existiera”.

