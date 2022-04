Seo Ye Ji regresa a los K-Dramas con la serie de tvN 'Eve'

No hay que meterse con una mujer despreciada. El próximo K-Drama de Seo Ye Ji, Eve, cuenta el último plan de venganza que se ha estado gestando durante 13 años.

El nuevo drama coreano de tvN tiene a los fanáticos emocionados por el regreso de la actriz pantalla chica. Esto desde su último papel en It's Okay to Not Be Okay (Está bien no estar bien) en 2020.

El primer video teaser de 'Eve' tiene a los fanáticos enloquecidos por la mirada mortal y escalofriante de la actriz Seon Ye Ji que alberga ira, tristeza y determinación. Puedes ver el adelanto abajo:

Acerca del K-Drama 'Eve' con So Ye Ji

La estrella del drama 'Está bien no estar bien' de Netflix, interpreta al personaje principal Lee Ra-el, que lo perdió todo. Ella nació de dos padres casi perfectos, pero todo salió mal después de la muerte de su padre.

Ra-el crece y se convierte en una hermosa mujer con astucia, ingenio y habilidad. Detrás de su belleza hay una mente maestra que planea la venganza perfecta contra la élite de Corea.

Ella ha estado planeando su venganza durante 13 años y su objetivo es Kang Yoon-kyum (Park Byung-eun), el director ejecutivo de LY Group. Él es uno de los principales culpables de la muerte de su familia.

A su lado está Seo Eun-pyeong (Lee Sang-yeob), un huérfano que se ha convertido en el miembro más joven de la Asamblea Nacional. Ra-el está en una demanda de divorcio con toda la nación observando en medio de todo.

El póster oficial del K-Drama 'Eve' de tvN, revela a Seo como su personaje con un aspecto letal y hermoso. Según Soompi, el cartel dice: “En el momento más caluroso, te derribaré de la manera más fría”.

Los fanáticos prueban por primera vez qué esperar del K-Drama romántico. Seo Ye Ji toma el centro del escenario con un vestido beige enjoyado.

La hacen girar y la llevan por la pista de baile con una emoción y una pasión inmensas. Pero todo es un espectáculo para conseguir a la persona que busca.

Como su personaje, Ra-el, la mirada de Seo muestra dolor disfrazado de ostentación, glamour y belleza. El teaser muestra a su tentador Yoon-kyum planeado para comenzar una persecución del gato y el ratón.

Ella sabe cómo ganarse su favor con toques sutiles, miradas llenas de lujuria y una sonrisa amable. Pero todo es despertar. Ra-el baila con convicción y pasión, pero la escena final lo dice todo.

Cuando termina el baile, la espalda de su pareja mira hacia la audiencia. La mirada de Ra-el sobre su hombro cambia a una feroz, mortal y fría.

Como un depredador que engaña a su presa. La atención al detalle se ve cuando sus manos que alguna vez acariciaron se convierten en garras.

Seo ha enamorado a los fanáticos con lo que mejor sabe hacer, el uso de una emoción inmensa con una simple mirada. El póster y el adelanto de Eve muestran por qué es conocida la actriz y hacen que su regreso a la pantalla chica sea mucho más emocionante.

El teaser es solo un fragmento de lo que se puede esperar, pero los fanáticos saltan de alegría. Los fans en Twitter comentan: “#SeoYeJi está tan DE VUELTA, y NADIE PUEDE DETENERLA” y “Un ícono. ¡Estamos deseando verlo!”.

Si Seo Ye Ji puede cautivar a los fanáticos con un póster y un adelanto, los fanáticos tendrán un duro despertar cuando tvN estrene el tráiler oficial del K-Drama de Eve.

¿Cuándo sale el drama Eve de tvN?

Seo Ye Ji en el nuevo K-Drama de tvN "Eve"

El K-Drama Eve de tvN se estrenará el 25 de mayo a las 10:30 pm KST. Todavía se desconoce qué plataformas de transmisión transmitirán el drama. Mientras tanto, puedes ver más dramas de Seo Ye Ji desde la plataforma Rakuten Viki y Netflix.

