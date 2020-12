Seo Hyun Jin protagonizará el dorama 'Why Oh Soo Jae?'

El CEO de Studio S, Han Jung Hwan, confirmó que Seo Hyun Jin protagonizará el próximo dorama Why Oh Soo Jae? el cual se enfocará en la relación romántica entre un profesora y un estudiante en una escuela de abogados.

Seo Hyun Jin busca mostrar un lado completamente distinto con su papel en el dorama Why Oh Soo Jae?

En el dorama Why Oh Soo Jae? Seo Hyun Jin interpretará el papel de Oh Soo Jae mientras que el nombre del actor que interpretará al joven estudiante se mantiene aún en secreto por parte de la producción.

De acuerdo con el anuncio Seo Hyun Jin será una profesora con mal carácter en el dorama Why Oh Soo Jae? Este personaje llamó la atención de la actriz quien busca mostrar a sus seguidores un lado completamente distinto a lo que han visto de ella en otros K-Dramas.

Why Oh Soo Jae?, un proyecto más de Seo Hyun Jin para 2021

El dorama de Why Oh Soo Jae? será dirigido por Park Soo Jin y escrito por Kim Ji Eun. Para Seo Hyun Jin significa un proyecto más para su ocupado 2021 ya que también se encuentra en platicas de integrarse al elenco del K-Drama ‘You Are My Spring’.

Es así que el próximo año los fans pueden esperar ver bastante de Seo Hyun Jin. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie así como el anuncio de la llegada del dorama Why Oh Soo Jae? a Latinoamérica.

