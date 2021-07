Señalan que BTS cometió plagio para “Butter” y Big Hit responde

El sello de BTS, Big Hit Music, dijo en un comunicado el jueves que "Butter" no viola ningún derecho de autor. El fandom ARMY ha estado preocupado por el caso de plagio, pero confía en las palabras de Big Hit.

El mundo del K-Pop no se salva de este tipo de acusaciones por plagio y en esta ocasión se citó a Bangtan Sonyeondan por uno de sus nuevos sencillos completamente en inglés. La Verdad Noticias te comparte el comunicado de la agencia Big Hit Music traducico a continuación:

Big Hit Music responde por el caso de plagio

Foto: Bangtan Sonyeondan "Butter" de Big Hit Music

“Se mantiene sin cambios que el derecho a la música pertenece a 'Butter'”, dijo la compañía, reconociendo que está al tanto de las afirmaciones de que la intro de la canción puede ser plagiada.

"La canción ha sido finalizada y lanzada después de un proceso de confirmación con todos los titulares de los derechos de autor que no hay ningún problema en torno a la canción", agregó la breve declaración de Big Hit sobre el nuevo single para encantar al ARMY.

¿Por qué se dice que BTS cometió plagio?

Han surgido especulaciones en línea diciendo que la introducción de la canción “Butter” es similar a la banda sonora del juego de Konami de 1992, Monster in My Pocket. Kozo Nakamura, uno de los compositores del tema principal, escribió en su blog que se sorprendió al ver un artículo sobre las afirmaciones.

Admitiendo que conoce al grupo Bangtan Sonyeondan pero no la canción, la escuchó después de leer el artículo, pero dijo que la melodía similar es una coincidencia. Citando el artículo, este decía que el compositor original afirmaba que no es una muestra, pero que los ritmos son casi idénticos.

Kozo Nakamura agregó que no había dicho eso y se preguntó quién hizo la afirmación. Luca Debonaire, un músico holandés, también afirmó que el coro de "Butter" es similar a su canción de 2020 "You Got Me Down". Dijo que compró la línea superior para su canción de Sebastián García, quien está acreditado como uno de los compositores de Butter de BTS.

