Sana de TWICE dio positivo por COVID-19 y permanece en Japón

Sana del grupo TWICE dio positivo por COVID-19 y permanece en Japón

Según los informes de La República, Sana de TWICE tuvo que permanecer en Japón tras dar positivo por COVID-19. La cantante del grupo de K-Pop femenino tenía programado regresar a su natal Corea del Sur terminando los conciertos realizados en el Tokyo Dome.

JYP Entertainment confirmó la información desde un comunicado de prensa sobre todas las integrantes de TWICE. Revelaron que la girlband de K-Pop tuvo que realizar una prueba PCR antes de volar, pero Sana dio positivo a coronavirus.

La cantante de TWICE se quedó en Japón y realizará una cuarentena en Corea del Sur cuando supere el proceso viral. La agencia JYP Entertainment informó que Sana ya cuenta con tres dosis de vacuna contra COVID-19 .

Comunicado sobre Sana de TWICE

Comunicado sobre Sana y el grupo de K-Pop TWICE

“Sana llegó a Japón el 16 de abril y salió sin novedad de la cuarentena (obligatoria para viajeros extranjeros) el 20 de abril con resultados negativos en 2 PCR”, informó la agencia JYP Entertainment.

Continuaron: “Mientras estuvieron en Japón, todas las artistas pasaron por pruebas de antígeno todos los días y sus resultados fueron negativos durante los tres días de conciertos”.

A excepción de Sana, las otras ocho miembros de TWICE llegaron al aeropuerto de Incheon en Corea del Sur este martes y continuarán con el itinerario del grupo de K-Pop. La Verdad Noticias te recuerda, que TWICE es una girlband famosa por canciones como “The Feels”, “Cheer up” y “More and more”.

Antes informamos que TWICE anuncia concierto de K-Pop en los Estados Unidos. Sus tres noches de conciertos en Japón fueron “sold-out”. Estos espectáculos se realizaron en Tokyo Dome con capacidad de hasta 55 mil personas. Los fans desean que Sana de TWICE se recupere pronto.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!