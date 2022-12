¿Sabías que la película de BTS estará en Cinépolis en el 2023?

Las ARMY están muy emocionadas con la nueva noticia sobre la famosa banda de K-Pop: BTS. Te contamos en exclusiva en La Verdad Noticias que la nueva película de los idol se estrenará en México.

A través de la cadena de cines Cinépolis, quien acaba de confirmar a través de su cuenta de Twitter que estrenará en sus salas la película de BTS Yet to Come in Cinemas.

Una bonita forma para tener presente a los integrantes de la banda, quienes entrarán en hiatus por su servicio militar. Aunque hasta el momento sólo Jin ha ingresado al servicio militar.

¿Cuándo se estrena la película BTS Yet to Come in Cinemas?

Película de BTS en cines 2023.

A través de la publicación que hizo Cinépolis en su cuenta original de Twitter, la película BTS Yet to Come in Cinemas se estrenará en sus salas el próximo 1 de febrero del 2023.

Este film mostrará lo ocurrido en el último concierto gratuito que hizo BTS en Busan, Corea del Sur. Asimismo, las ARMY y las demás fanáticas del K-Pop podrán ver escenas inéditas de dicho concierto, así como escenas únicas de Jin, RM, J-Hope, Jimin, V, Suga y Jungkook.

Cinépolis también confirmó que la película de BTS que estará hasta en las salas 4DX que incluye movimientos, ráfagas de aire, luces, olores, etc.

¿Quién es el más guapo de los integrantes de BTS?

RM, el BTS más guapo.

Aunque cada ARMY tiene a su BTS favorito, según la popularidad se cree que el idol de la famosa banda que es el más guapo es RM o Kim Nam-joon es considerado como el hombre más guapo del mundo. Incluso hasta destronó a Henry Cavil, actor de Superman.

Recientemente, te mostramos las mejores fotos de RM en dónde luce la mejor parte de su cuerpo: sus brazos.

