SUPER-JUNIOR regresa al K-Pop con el sencillo “Callin”

SUPER JUNIOR es conocido como uno de los grupos de K-Pop más populares de todos los tiempos. Recientemente, Milenio informó que la boyband hizo su comeback musical con un nuevo sencillo titulado “Callin”.

La canción Callin nos comparte una letra sobre “el amor que llega en un momento en el que parecía que la persona se había resignado a estar sola”. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el grupo está entre lo más importante del K-Pop en 2021.

¿Cuándo es el comeback de SUPER JUNIOR 2022?

Foto: SM Entertainment / The Road Winter For Spring

El comeback fue en febrero de 2022. El single álbum se titula The Road Winter for Spring e incluye el sencillo "Callin" como tema principal. Compuesto por el productor KENZIE, la canción nos cuenta “cómo alguien después de haber pasado por una relación tormentosa pensó que no volvería a encontrar el amor, pero inesperadamente este llega a su vida”.

Según información de la agencia SM Entertainment en un comunicado oficial, el álbum The Road Winter for Spring es de una temática con “una atmósfera lírica que tiene la dulce voz y la suave sensibilidad” del grupo de K-Pop.

Video musical Callin por SUPER-JUNIOR

El video musical de Callin tiene dos versiones, una Winter for Spring con una animación y otra llamada Winter (sin animación) pero con los miembros de la boy band en diferentes escenarios por separado.

El MV lanzado el 28 de febrero de 2022, nos lleva a un set ambientado en una nevada. Al momento de redactar este artículo, el video musical supera las 783 mil reproducciones desde el canal de YouTube SMTOWN.

Finalmente, Milenio informó que el álbum contiene un lado B con la canción Analogue Radio, sencillo escrito por Jo Yoom-kyung, Kyum Lyk y con la interpretación en guitarra de Baek Lyk. El grupo de K-Pop SUPER JUNIOR, que hizo su debut en 2005, actualmente tiene nueve miembros activos: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Donghae, Eunhyuk, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun.

