SUGA de BTS logra su primera aparición en Spotify de Estados Unidos

El 10 de diciembre, la actualización de Spotify de KST, SUGA de BTS entró en la lista de artistas de Spotify de Estados Unidos en el número 170. Esto marcó su primera aparición en la lista y convirtiéndose en el primer solista coreano en ingresar a la lista.

Mientras tanto, el reciente sencillo colaborativo de SUGA y Juice WRLD, "Girl Of My Dreams" ha encabezado la lista de iTunes de América del Norte. También obtuvo las transmisiones más altas en un solo día por un solista asiático en la lista de Spotify de Estados Unidos con más de 1.1 millones de transmisiones.

BTS anuncia que tomará vacaciones extendidas por primera vez desde 2019, pero los siete miembros (RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) están más activos que nunca en redes sociales. ¡En La Verdad Noticias felicitamos Min Yoon-gi por su récord en Spotify!

Acerca de SUGA de BTS y Juice WRLD

SUGA es uno de los siete miembros de BTS (también conocidos como Bangtan Sonyeondan o Bantan Boys). Su nombre real es Min Yoon-gi y nació un 9 de marzo de 1993. Debutó en 2013 con el grupo de K-Pop BTS como rapero, compositor, productor, modelo y bailarín surcoreano.

Juice WRLD, de nombre real Jarad Anthony Higgins, fue un rapero, cantante y compositor estadounidense que falleció a la corta edad de 21 años. La música de Juice WRLD ha enamorado a fanáticos, e incluso después de morir, se sabe de material inédito que dejó preparado el artista.

La canción "Girl Of My Dreams" forma parte del segundo álbum póstumo de Juice WRLD, titulado “Fighting Demons”. Este álbum fue lanzado el 10 de diciembre e incluyó la participación de Min Yoon-gi como BTS SUGA y no como su apodo Agust D.

¿Cuáles son las cuentas oficiales de BTS en Instagram?

Foto: BTS presentando "Butter" en los AMAs 2021

Los miembros de BTS abren sus cuentas personales de Instagram y estas son las siguientes: Kim Namjoon (RM) como @rkive, Jungkook como @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz, Jimin como @j.m, Kim Taehyung (V) @thv, Jung Ho-seok (J-Hope) @uarmyhope, Kim Seok-jin (Jin) @jin y SUGA como @agustd.

Antes informamos que Suga de BTS y Juice WRLD lanzan Girl Of My Dreams, junto con el significado de la letra. Los chicos Bangtan Sonyeondan están de vacaciones y el fandom ARMY recibirá su regreso musical en 2022.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!