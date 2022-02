SKZ Chocolate Factory: Hora y cómo ver el ‘fanmeet’ de Stray Kids

Hora y cómo ver el ‘fanmeet’ de Stray Kids

SKZ Chocolate Factory, el evento especial para fanáticos de dos días, también se transmitirá en vivo el segundo día. Entonces, los fanáticos globales podrán experimentar la magia del escenario de Stray Kids en la comodidad de sus hogares.

Después de un 2021 increíblemente exitoso, los fanáticos de Stray Kids están esperando presenciar algunos de los temas favoritos de todos los tiempos de las leyendas de cuarta generación en el escenario.

Desde Thunderous, Domino y Wolfgang hasta Red Lights de Hyunjin y Bang Chan, 2021 fue realmente especial. Ahora, los fanáticos están ansiosos por ver qué canciones interpretarán en la reunión de fans. Anteriormente, informamos que Felix de Stray Kids sufre una lesión en la espalda, lo que causó una participación “limitada” en el evento para fans.

Horarios del SKZ Chocolate Factory de Stray Kids

El fanmeet 2022 de Stray Kids comenzará el 12 de febrero a las 6 pm KST/ 4 am ET/ 9 am GMT/ 6:30 pm ACST/ 1 am (sin cobertura de transmisión en vivo). El segundo día de la reunión de fans se transmitirá en vivo para la audiencia global desde el Olympic Hall.

El día dos del evento comenzará el 13 de febrero a las 5 pm KST/ 3 am ET/ 8 am GMT/ 5:30 pm ACST/ 12 a. m. PT/ 1:30 pm. Puedes consultar más detalles del próximo evento de fans desde el Twitter oficial del grupo de K-Pop.

¿Cómo ver la reunión de fans de Stray Kids en línea?

Publicidad del próximo evento de Stray Kids para fans

Los fanáticos que quieran ver el segundo día del evento a través de la transmisión en vivo, pueden obtener sus boletos de SKZ Chocolate Factory de Beyond Live aquí. Los boletos de Beyond Live cuestan alrededor de $35 dólares.

Después de comprar el boleto, verifique el código y vea el programa desde la nueva plataforma Beyond Live: https://beyondlive.com. Stray Kids también ha lanzado un montón de merchandising especial antes de su fanmeet.

¿Felix asistirá al SKZ Chocolate Factory?

Justo antes de la reunión de fans de Stray Kids, la agencia JYP Entertainment actualizó a los fanáticos sobre la lesión en la espalda de Felix que generó preocupación en las redes sociales.

Afortunadamente, el sello de entretenimiento aseguró a los fanáticos que la leyenda del rap de 21 años se unirá al evento para fanáticos, pero sus actividades serán limitadas. Los fanáticos acudieron con los mejores deseos para el miembro, orando por su pronta recuperación.

Un fan tuiteó: "Félix estará presente este fin de semana para la reunión de fans, pero no puede bailar debido a su condición de espalda ¡Cuídate y mejorate pronto Félix!" ¿Emocionado por la SKZ Chocolate Factory?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!