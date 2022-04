SEVENTEEN lanza nuevo teaser para el video musical 'Darl+ing'

SEVENTEEN ha lanzado un nuevo teaser para el video musical de su próximo sencillo en inglés Darl+ing. En la nueva imagen, se ve a los 13 miembros del grupo de K-Pop retozando en un campo de trigo, intercalados con escenas del grupo disfrutando de la vida en una casa mística y exuberante.

Parecen estar jugando entre ellos en el campo, con el miembro Wonwoo con los ojos vendados, pero se encuentra completamente solo una vez que se quita la venda de los ojos cuando el teaser llega a su fin.

"Sabes que sin ti, estoy tan solo / Cuando no estás aquí, llamando al 911 / En tu cabeza, otra vez me sumerjo", canta el grupo de K-Pop SEVENTEEN en el adelanto. 'Darl+ing' saldrá a finales de esta semana el 15 de abril a la 1 pm KST / 12 am ET.

'Darl+ing' será el primer sencillo en inglés de SEVENTEEN interpretado por los 13 miembros de la banda, y actuará como pista de prelanzamiento del álbum de larga duración del grupo, que se lanzará en mayo.

Antes de esto, las subunidades y los miembros solistas del grupo han lanzado canciones en inglés. Estos incluyen a Vernon y Joshua en '2 Minus 1' del mini-álbum más reciente del grupo 'Attacca', que se lanzó en mayo de 2021, y Woozi con su mixtape en solitario 'Ruby'.

Mientras tanto, el nuevo álbum de larga duración también será el cuarto álbum de estudio de larga duración del grupo desde su debut, casi tres años después de su anterior disco 'An Ode', que se lanzó en septiembre de 2019.

Visual de SEVENTEEN "Darl+ing"

SEVENTEEN también se asoció recientemente con Apple para la primera sesión de K-Pop 'Today at Apple' que destaca 'Darl+ing', que contará con los miembros de la boyband compartiendo sobre su proceso creativo, después de lo cual se guiará a los participantes a través del uso de la GarageBand, el software de creación musical de la compañía tecnológica.

La primera sesión 'Music Lab: SEVENTEEN Remix' tendrá lugar el 15 de abril en la tienda de Apple en Myeongdong, Seúl. La sesión de K-pop 'Today At Apple' también se lanzará en varias otras tiendas Apple en Asia.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Joshua y Jun de Seventeen se recuperan completamente de COVID-19. Sin embargo, su compañero Jeonghan dio positivo a COVID-19 pocos días antes de que la banda de chicos lanzara su primer sencillo en inglés.

