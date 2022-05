SEVENTEEN lanza nuevo álbum y el video musical 'Hot'

El grupo de K-Pop SEVENTEEN lanzó el álbum Face the Sun y un video musical de la canción 'Hot' el viernes (KST). El videoclip muestra a los miembros del grupo dirigiéndose al Salvaje Oeste. Se ve a los chicos disparando pistolas y corriendo en el desierto mientras las palabras "pionero" y "se busca" se muestran en la pantalla.

Face the Sun también incluye "Darl+ing", el primer sencillo en inglés del grupo, y las canciones "Don Quixote", "March", "Domino", "Shadow", "'Bout You", "If You Leave Me " y "Ceniza".

SEVENTEEN promocionará el álbum con un show de comeback el sábado 28 de mayo. El concierto se transmitirá a las 6 am EDT en YouTube. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el video musical Darl+ing.

Un dato curioso, es que el lanzamiento de Face the Sun coincide con el séptimo aniversario del debut de SEVENTEEN. El grupo celebró la ocasión el miércoles compartiendo el video especial "Chapter7:teen".

Al momento de redactar este artículo, el MV 'Hot' es tendencia número 22 en YouTube en la categoría de música. También suma más de 22 millones de reproducciones y aparece junto al video musical 'NANANA' de GOT7 (número 30 en tendencias).

El grupo de K-Pop SEVENTEEN está formado por S.Coups, Woozi, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon y Dino. La boyband firmó con Pledis Entertainment (ahora parte de HYBE, empresa que representa a BTS y TXT) e hizo su debut en 2015.

Finalmente, medios internacionales confirmaron que el cuarto álbum completo de SEVENTEEN, 'Face The Sun', encabeza las listas de iTunes en todo el mundo. Tiene el puesto número 1 en 22 países como Brasil, Camboya, Chile, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Taiwán y Vietnam.

Foto: SEVENTEEN en Twitter @pledis_17

