Rumores aseguran que Jungkook está produciendo una nueva canción para BTS ¡OMG!

Si BLACKPINK es el grupo de chicas más grande del mundo hoy en día, BTS es, sin duda, su equivalente masculino. No se puede negar que Jimin, Jungkook, J-Hope, Jin, V, RM y Suga se encuentran entre los artistas musicales más populares de la actualidad.

Una prueba de ello son los récords interminables que el grupo ha estado rompiendo en las redes sociales y en varias listas de música y plataformas de transmisión en todo el mundo algunos rumores que hoy La Verdad Noticias te comparte, comienzan a sonar especulaciones donde se dice que Jungkook producirá la banda sonora japonesa de BTS.

El lunes 15 de febrero de 2021, los devotos seguidores de la banda de chicos de Corea del Sur hicieron tendencia a Jungkook en Twitter después de que los informes sobre el ídolo produciendo una próxima canción de BTS se volvieran virales en línea.

Rumores surgen de las redes sociales

Hay muchas especulaciones de que Jimin, Jungkook, J-Hope, Jin, V, RM y Suga lanzarán una banda sonora japonesa junto a Back Number titulada "Film Out" el 2 de abril de 2021.

Si bien no hay otros detalles confirmados sobre dicho OST japonés, los informes ya sugerían que Jungkook estaría trabajando con Iyori Shimizu para producirlo.

La noticia envió a los fanáticos a un frenesí y algunos compartieron algunas instantáneas de Jungkook y otras probables piezas de evidencia para confirmar que los rumores son ciertos.

La mayoría, si no todos, los fanáticos son muy conscientes de que Jungkook ha estado produciendo pistas en los últimos años. Aparte de su impresionante destreza para el canto, el co-miembro de Jimin, J-Hope, Jin, V, RM y Suga también ha estado muy ocupado explorando y desarrollando su talento en la producción musical y de medios.

De hecho, Jungkook había estado muy involucrado en la producción del álbum "BE" de BTS. El cantante de "Dynamite" también había producido la canción japonesa llamada "Your Eyes Tell", que se presentó como la banda sonora oficial de la película con el mismo título.

Si bien estas especulaciones podrían ser ciertas, debe tenerse en cuenta que ni Jungkook ni Big Hit Entertainment han publicado ninguna declaración oficial al momento de escribir este artículo. Por lo tanto, los ARMY deben tomar estas afirmaciones no verificadas con un gran grano de sal hasta que se demuestre que todo es verdadero y correcto.

