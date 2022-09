Rosé de BLACKPINK y la actriz Kim Go Eun se encuentran en el aeropuerto

Fue admiración mutua en su mejor momento cuando Rosé de BLACKPINK y la actriz Kim Go Eun se conocieron y saludaron en el aeropuerto durante sus planes de viaje. Sigue leyendo La Verdad Noticias para ver las fotos.

Ambas celebridades tenían que tomar sus respectivos vuelos en el aeropuerto de Incheon y tenían diferentes horarios. Sin embargo, decidieron pasar tiempo de calidad juntas y sobresalieron en sus impecables poses en el aeropuerto.

Un informe en Koreaboo habló al respecto y tomamos referencia de esa historia para nuestro artículo aquí. Anteriormente informamos 5 consejos para vestirte como Rosé de BLACKPINK, una cantante neozelandesa de origen coreano nacida el 11 de febrero de 1997.

Fotos Rosé de BLACKPINK y Kim Go Eun

Foto: Rosé de BLACKPINK

Foto: Kim Go Eun

Rosé del grupo de K-Pop femenino BLACKPINK representaba a Yves Saint Laurent con un bolso llamativo. Adempas, la estrella de nombre real Roseanne Park cominó su look con un atuendo más simple y sofisticado que era todo negro. Kim Go Eun vestía jeans azules y una camisa azul claro.

Los dos se unieron bien y se divirtieron mucho interactuando sobre varias cosas. La mejor parte fue el estilo y la seguridad que llevaban en sus estilos de vestir informales. ¡¡Guau!! ¿Te gusta este encuentro casual de Rosé y Kim Go-eun?

¿Cuál es el Instagram de Kim Go Eun?

Kim Go Eun se encuentra en Instagram como @ggonekim y hasta el momento supera los 5.5 millones de seguidores. Kim es conocida por sus protagónicos en dramas coreanos como Little Women (2022), Yumi's Cells (2021-2022), The King: Eternal Monarch (2020), Goblin (2016-2017) y Cheese in the Trap (2016).

Por otra parte, puedes encontrar a Rosé de BLACKPINK en Instagram como @roses_are_rosie, una cuenta con más de 62.8 millones de seguidores. Rosé también tiene un canal de YouTube llamado “Rosesarerosie” con 5.5 millones de seguidores.

