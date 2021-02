Rosé de BLACKPINK rompe sus primeros récords en solitario con “Gone”

BLACKPINK tomó descanso invernal después de “THE SHOW”, el año nuevo coreano y el cumpleaños de Rosé, pero ya es tiempo de concentrarse en sus proyectos en solitario y el más esperados es el álbum de la idol Rosé, quien estrenó su primera canción inédita durante el concierto virtual del grupo.

Y es que Rosé de BLACKPINK ya rompió su primer récord con “Gone”, al alcanzar una nueva marca en la plataforma de YouTube, algo inédito porque nisiquiera ha debutado oficialmente y ni siquiera ha lanzado su primer MV, pero BLINK está orgullosa de los logros.

Si aún no has escuchado el audio “Gone” de Rosé aquí te dejamos el video para que lo puedas escuchar, realmente es una bella canción.

Popularidad de Rosé crece

La popularidad de Rosé va en aumento y la expectativa de su primer álbum la ha posicionado como una de las estrellas femeninas del momento, su cuenta personal de Instagram registra más de 36 millones de followers, lo cual la posiciona entre las 4 idols más seguidas de la plataforma junto a sus compañeras del grupo K-pop.

Aunque YG y Rosé han dado pistas sobre la fecha de su debut, aún no hay nada confirmado, pero se espera que lo haga durante la primera en marzo. El MV de Gone ya fue filmado, junto con la canción principal.

Rosé se inspiró en una de sus películas favoritas para su single de prelanzamiento.

“Gone” fue estrenada durante su concierto “THE SHOW”, una balada de desamor que exploró la dulzura de su voz, el teaser que fue liberado hace unas semanas se ha convertido en el adelanto más visto en la historia de YouTube, ya registra más de 40 millones de reproducciones, superando a celebs como Rihanna, sin duda, el solo de Rosé será uno de los lanzamientos musicales más grandes del 2021.

BLINK externó su apoyo y felicitación a la cantante en las redes sociales, romper récords con algo que ni siquiera ha sucedido solo es algo que una estrella mundial puede hacer.

¡Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu! Síguenos en Google News para mantenerte informado. Annyeong!

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!