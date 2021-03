Rosé de BLACKPINK revela la fecha de su lanzamiento como solista

La integrante de BLACKPINK, Rosé, anunció la fecha de su lanzamiento como solista sin embargo ocurrió algo curioso cuando publicó el día. Los fans quedaron confundidos pues no entendían si sería en marzo o en diciembre.

Tras esta curiosa confusión, la misma cantante de BLACKPINK, Rosé, aclaró que sería el 12 de marzo. Esto luego que las cuentas de redes sociales del grupo K-pop compartieron dos imágenes con la fecha y los hashtags #TEASERPOSTER # 20210312 #RELEASE el lunes (1 de marzo).

"DEBEMOS ESPERAR HASTA EL 3 DE DICIEMBRE ?????" One Blink tuiteó en respuesta al anuncio.

Por fin sabemos fecha del debút, como solista, de Rosé de BLACKPINK

Confusión en la fecha del debút de Rosé

Si bien el título aún no se ha revelado, una de las imágenes de vista previa parecía tener algunos títulos de canciones potenciales incrustados en la imagen borrosa de la cantante con un vestido rojo fluido sobre un fondo lleno de humo. Apenas visibles a través de la niebla bajo el nombre del ícono del K-pop en letras enormes, están las palabras "No Way Out" y "You Are Now ...".

Como se recordará en La Verdad Noticias, la cantante, Rosé, dio un adelanto del esfuerzo en solitario durante el concierto en vivo de enero, The Show, durante el cual interpretó la canción "Gone". Un reciente avance del video de "Gone" mostraba a la cantante de 25 años tirada en el piso de un baño, y también mirando fijamente a la distancia mientras se sentaba en una mesa para cenar.

The Show actuó como centro de atención para los éxitos del grupo como "Hod You Like That", "Sour Candy", "Kill This Love" y "Ddu-Du Ddu-Du".

Pero también fue una oportunidad para que el cuarteto (Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie) mostraran sus personalidades, como cuando Jennie renovó su sencillo "Solo" y Rosé sacó un clip del video "Gone", así como un fragmento en vivo de la canción que parecía estar cantada completamente en inglés.

